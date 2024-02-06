В Норвегии призывают Вооруженные силы готовиться к вероятной войне с Россией

Бойцы Вооруженных Сил Норвегии. Фото: reddit.com

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что армия страны должна быть готова к возможной войне с Российской Федерацией. По его словам, нет признаков того, что Россия может стать демократической страной, и есть вероятность, что она усилит военное присутствие в приграничных районах с Норвегией.

Об этом Берн Арильд Грам сообщил на лекции в Военном обществе Осло в понедельник, 5 февраля, сообщает VG.

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Норвежский министр обороны считает, что есть острая потребность в крупных инвестициях в норвежскую оборону, ведь государство должно иметь возможность "реагировать своевременно и вместе с союзниками".

"Мы должны понимать, что семена пути России к демократии после падения коммунизма уже давно раздавлены. Насколько мы видим, нет никаких признаков того, что Россия станет такой, как мы", — отметил Грамм.

Он напомнил, что россиян, проявляющих смелость выступить против власти, арестовывают или отправляют на войну против Украины как "пушечное мясо". К тому же у России нет ни оппозиции, ни свободной прессы, ни гражданского общества, поэтому эта "новая ситуация" продлится долго.

"Мы должны понимать, что прекращением войны в Украине это не закончится, как бы мы этого ни хотели", — подчеркнул чиновник.

Он также анонсировал больше военных учений вместе с союзниками на территории Норвегии и отметил необходимость инвестиций в противовоздушную оборону, военно-морские силы. Грамм добавил, что норвежская армия имеет проблемы с внутренней координацией.

Оборона Норвегии

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией. По его словам, члены НАТО должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники.

Также мы сообщали, что Норвегия планирует выделить около 190 млн долларов для увеличения производства боеприпасов и усиления оборонной промышленности страны. Кроме того, часть вооружения будет предоставлена Украине как помощь в борьбе с Россией.