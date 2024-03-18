У Нью-Йорку українські активісти влаштували масштабну акцію проти російської культури

Акція протесту українців в Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У суботу, 16 березня, українські активісти прямо навпроти росіян провели мітинг-перформанс "EMERGENCY PROTEST: RESIST PROPAGANDA" щодо боротьби з російською пропагандою на Таймс Сквер, у Нью-Йорку. Там росіяни годували іноземців млинцями, роздавали чай з самовару, у них був ведмідь, балалайка, люди, які співали наче народних пісень, але які чомусь звучали українською мовою.

Українці, дізнавшись, що росіяни святкуватимуть Масляницю на Таймс Сквер у Нью-Йорку, вийшли на противагу російській групі молоді Америки. Останні також розповсюджують наративи, мовляв, США підтримують Росію, російська діаспора веде активну роботу в Америці, а самі американці підтримують російську культуру, що не є правдою. Більше про те, що відбувалось у Нью-Йорку — читайте у матеріалі журналістки Уляни Сторощук.

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Активні українці, які проживають в Нью-Йорку, зокрема, волонтери громадської організації Svitanok.nyc, організовують мітинги на підтримку України щотижня і кажуть, що вкотре вийшли на вулиці міста, щоб всі американці побачили справжнє обличчя Росії.

"Росіяни бачать, що зараз допомога Заходу під питанням і починають піднімати голову, особливо тут, у США, у центрі демократії. Вони зібралися на своє пропагандистське святкування Масляної, під приводом, що "Росія — це не тільки ракети, але й культура", — каже співзасновник громадської організації Svitanok.nyc Всеволод Мирний.

Російське святкування Масляної в Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Російське святкування Масляної в Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук 1 / 2

Активісти принесли інформаційні плакати, реальні костюми росіян, на кшталт кокошників, та справжні фотографії наслідків російської агресії.

"Чимало людей, які проходили повз, плакали від того, що несе Росія. Вони підтримували нас, спільно з нами скандували: "Росія — це держава-терорист", "Росія вбиває". Більшість людей були абсолютно на нашій стороні, і їхнє пропагандистське свято не вдалося завдяки активним українцям, яким не байдуже", — додає він.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Президент Svitanok.nyc Олександр Таран каже:

"У відповідь на це, протидією виступила українська громадська організація Svitanok.nyc, яка організувала протест проти цього заходу, на який прийшло десятки людей. Саме протестувати проти російської культури, надати інформаційного удару протидії російській пропаганді, яка спробувала підняти свою голову тут, в Нью-Йорку, і донести американській аудиторії на Таймс Сквер те, що Росія — це держава-терорист".

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Захід, який проводили росіяни, назвали Масляною. Вони пов’язали його з російським святом 16 березня. У відповідь на акцію протесту Svitanok.nyc, російські пропагандистські засоби інформації написали статті про те, що нацисти зірвали їм святкування Масляної тут, у США.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

"Це є абсолютний фейк, дезінформація, адже жодних нацистів, крім росіян, на Таймс Сквері не було. Була абсолютно беззаперечна підтримка американського суспільства, яка оточувала нас на Таймс Сквер. Було багато українців, які відстоювали ідеали свободи й демократії і стояли проти російської пропаганди", — говорить Олександр Таран.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Svitanok.nyc не витісняла поліція, як пишуть російські ЗМІ. Це чергова російська дезінформація. Задля безпеки поліцейські допомагали активістам і порадили піти на місце, яке було зазначено у дозволі для проведення протесту. Вони надали можливість громадській організації провести безпечний протест, адже активісти очікували на різні провокації з російської сторони.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

"Кожен раз вдягаючи її на себе, мені болить. Болить наносити триколор пекла на своє обличчя…"

Кокошник, костюм, який уособлює росіянку, багато крові, телевізори на головах волонтерів Svitanok.nyc, футболки з написами українських міст — так розпочали свої перформанси громадські активісти.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Креативна директорка, організаторка перформансів Ганка Смірнова каже, що стоячи там закривавленою, жахаючи і транслюючи смерть, вона не побачила жодного зерна свідомості в очах російських істот навпроти.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

"Брак освіти і відсутність серця. Нічого нового. Їм було смішно. Але не іноземним глядачам, які підтримували, аплодували, плакали і скандували спільно і дуже гучно, що "Росія — це країна-терорист". Цю істину цивілізований світ усвідомлює дуже чітко і ми це побачили, тому сьогодні поширювати свій вірус російській пропаганді тут, у Нью-Йорку, буде вже не так легко", — сказала Ганка.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Образ людожерки волонтерка використовувала вже не раз для зйомки відео і на протестах. Вона говорить, що цю істоту вона характеризує з протидією російській пропаганді.

"Кожен раз вдягаючи її на себе, мені болить. Болить наносити триколор пекла на своє обличчя, вдягати кокошник смерті і вбиратись у костюм людожерки ХХІ століття. Я одночасно зраджую себе, але рятую своїх, тому і продовжую", — додає перформерка.

Українська акція протесту у Нью-Йорку. Фото: Уляна Сторощук

Задачею Смірновою є показати справжнє обличчя Росії тут, в Сполучених Штатах, інакше за українців її покаже російська пропаганда, використовуючи нову брехню, в надії відбілити і приховати свої злочини.

Дівчина зазначає:

"Наше ком’юніті дало рішучу і креативну інформативну відсіч російській пропаганді, нагадавши, про що насправді російська культура — про крадіжку, брехню, ракети, руйнування і найцінніше — забрані людські життя".