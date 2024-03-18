В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

Акция протеста украинцев в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

Мария Кагал Редактор международного отдела

В субботу, 16 марта, украинские активисты прямо напротив россиян провели митинг-перформанс "EMERGENCY PROTEST: RESIST PROPAGANDA" по борьбе с российской пропагандой на Таймс Сквер, в Нью-Йорке. Там россияне кормили иностранцев блинами, раздавали чай из самовара, у них был медведь, балалайка, люди, которые пели как народные песни, но почему-то звучали на украинском языке.

Украинцы, узнав, что россияне будут праздновать Масленицу на Таймс Сквер в Нью-Йорке, вышли в противовес российской группе молодежи Америки. Последние также распространяют нарративы, мол, США поддерживают Россию, российская диаспора ведет активную работу в Америке, а сами американцы поддерживают русскую культуру, которая не является правдой. Больше о том, что происходило в Нью-Йорке, читайте в материале журналистки Новини.LIVE в США Ульяны Бойчук.

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Активные украинцы, проживающие в Нью-Йорке, в частности, волонтеры общественной организации Svitanok.nyc, организуют митинги в поддержку Украины каждую неделю и говорят, что вышли на улицы города, чтобы все американцы увидели настоящее лицо России.

"Россияне видят, что сейчас помощь Запада под вопросом и начинают поднимать голову, особенно здесь, в США, в центре демократии. Они собрались на свое пропагандистское празднование Масленицы, под предлогом, что "Россия — это не только ракеты, но и культура", — говорит соучредитель общественной организации Svitanok.nyc Всеволод Мирный.

Российское празднование Масленицы в Нью-Йорке. Фото: Ульяна Сторощук

Российское празднование Масленицы в Нью-Йорке. Фото: Ульяна Сторощук 1/2 ​ 2

Активисты принесли информационные плакаты, реальные костюмы россиян, вроде кокошников и реальные фотографии последствий российской агрессии.

"Многие проходящие мимо люди плакали от того, что несет Россия. Они поддерживали нас, совместно с нами скандировали: "Россия — это государство-террорист", "Россия убивает". Большинство людей были абсолютно на нашей стороне, и их пропагандистское праздник не удался благодаря активным украинцам, которым не безразлично", — добавляет он.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

Президент Svitanok.nyc Александр Таран говорит:

"В ответ на это, противодействием выступила украинская общественная организация Svitanok.nyc, которая организовала протест против этого мероприятия, на которое пришли десятки людей. Именно протестовать против российской культуры, нанести информационный удар противодействию российской пропаганде, попытавшейся поднять свою голову здесь, в Нью -Йорке, и донести американской аудитории на Таймс Сквер то, что Россия — это государство-террорист".

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

Мероприятие, которое проводили россияне, назвали Масленицей. Они связали его с российским праздником 16 марта. В ответ на акцию протеста Svitanok.nyc, российские пропагандистские средства массовой информации написали статьи о том, что нацисты сорвали им празднование Масленицы здесь, в США.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

"Это абсолютный фейк, дезинформация, ведь никаких нацистов, кроме россиян, на Таймс Сквере не было. Была абсолютно неоспоримая поддержка американского общества, которая окружала нас на Таймс Сквер. Было много украинцев, которые отстаивали идеалы свободы и демократии и стояли против российских", — говорит Александр Таран.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

Svitanok.nyc не вытесняла полиция, как пишут российские СМИ. Это очередная российская дезинформация. В целях безопасности полицейские помогали активистам и посоветовали пойти на место, указанное в разрешении для проведения протеста. Они предоставили возможность общественной организации провести безопасный протест, ведь активисты ожидали разные провокации с российской стороны.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

"Каждый раз надевая ее на себя, мне болит. Болит наносить триколор ада на свое лицо…"

Кокошник, костюм, олицетворяющий россиянку, много крови, телевизоры на головах волонтеров Svitanok.nyc, футболки с надписями украинских городов — так начали свои перформансы общественные активисты.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

Креативный директор, организатор перформансов Ганка Смирнова говорит, что стоя там окровавленной, ужасая и транслируя смерть, она не увидела ни одного зерна сознания в глазах русских существ напротив.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

"Нехватка образования и отсутствие сердца. Ничего нового. Им было смешно. Но не иностранным зрителям, которые поддерживали, аплодировали, плакали и скандировали совместно и очень громко, что "Россия — это страна-террорист". Эту истину цивилизованный мир осознает очень четко и мы это увидели, поэтому сегодня распространять свой вирус российской пропаганде здесь, в Нью-Йорке, будет уже не так легко", — сказала Ганка.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ульяна Сторощук

Образ людоедки волонтер использовала уже не раз для съемки видео и на протестах. Она говорит, что это существо оно характеризует с противодействием русской пропаганде.

"Каждый раз надевая ее на себя, мне болит. Болит наносить триколор ада на свое лицо, одевать кокошник смерти и наряжаться в костюм людоедки ХХІ века. Я одновременно предаю себя, но спасаю своих, поэтому и продолжаю", — добавляет перформерша.

Украинская акция протеста в Нью-Йорке. Фото: Ульяна Сторощук

Задачей Смирновой является показать настоящее лицо России здесь, в Соединенных Штатах, иначе украинцев ее покажет российская пропаганда, используя новую ложь, в надежде отбелить и скрыть свои преступления.

Девушка отмечает:

"Наше коммьюнити дало решительный и креативный информативный отпор российской пропаганде, напомнив, о чем на самом деле российская культура — о воровстве, лжи, ракетах, разрушениях и самое ценное — унесенные человеческие жизни".