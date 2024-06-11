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У німецькому уряді розповіли, як відставка Найєма вплине на проведення Конференції

11 червня 2024 09:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Уряді Німеччини пояснили, чи вплине відставка Мустафи Найєма на хід Конференції з відновлення України
Мустафа Найєм. Фото: 5.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Рішення Мустафи Найєма піти з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України не вплине на результати Конференції з відновлення України, яка відбудеться цього тижня в Берліні. Відсутність однієї людини не є фактором, від якого залежить успіх чи невдача заходу.

Як повідомив кореспондент "Укрінформу", про це на брифінгу в понеділок, 10 червня, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

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"Жодним чином відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх Конференції", — наголосив Гебештрайт.

Також він додав, що ця Конференція стане вже третім заходом з питань відбудови України: перші два відбулися в 2022 році у швейцарському Лугано та в 2023 році в Лондоні. На Конференцію, яка пройде в Берліні 11–12 червня, заплановано багато сесій, дискусій і двосторонніх зустрічей. На порядку денному питання, що стосуються відбудови України.

За словами представниці пресслужби Міністерства фінансів ФРН Шарлотте Мігенди, німецький та український міністри фінансів — Крістіан Лінднер та Сергій Марченко — підпишуть спільну декларацію, в якій йтиметься про фінансування відбудови України та подальший розвиток інституціонального фінансування.

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм написав заяву на звільнення. За його словами, причиною такого рішення стали систематичні перешкоджання, які заважають ефективно виконувати повноваження.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 11 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, аби взяти участь у Конференції з відновлення України. Також голова держави планує провести переговори із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зустрітися із Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас і відвідати військову базу, де навчаються наші бійці.

Німеччина
Берлін
звільнення
Мустафа Найєм

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