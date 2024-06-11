В Правительстве Германии объяснили, повлияет ли отставка Мустафы Найема на ход Конференции по восстановлению Украины

Мустафа Найем. Фото: 5.ua

Решение Мустафы Найема уйти с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины не повлияет на результаты Конференции по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Берлине. Отсутствие одного человека не является фактором, от которого зависит успех или неудача мероприятия.

Как сообщил корреспондент "Укринформа", об этом на брифинге в понедельник, 10 июня, заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Читайте также:

Что говорят в немецком правительстве об отсутствии Найема на предстоящей Конференции

"Никаким образом отсутствие одной персоны не может повлиять на успех или неуспех Конференции", — подчеркнул Гебештрайт.

Также он добавил, что эта Конференция станет уже третьим мероприятием по восстановлению Украины: первые два состоялись в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023 году в Лондоне. На Конференцию, которая пройдет в Берлине 11–12 июня, запланировано множество сессий, дискуссий и двусторонних встреч. На повестке дня вопросы, касающиеся восстановления Украины.

По словам представительницы пресс-службы Министерства финансов ФРГ Шарлотте Мигенды, немецкий и украинский министры финансов — Кристиан Линднер и Сергей Марченко — подпишут совместную декларацию, в которой пойдет речь о финансировании восстановления Украины и дальнейшем развитии институционального финансирования.

Напомним, в понедельник, 10 июня, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем написал заявление об увольнении. По его словам, причиной такого решения стали систематические препятствия, мешающие эффективно выполнять полномочия.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в Конференции по восстановлению Украины. Также глава государства планирует провести переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, встретиться с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Президентом Бундестага Бербель Басс и посетить военную базу, где учатся наши бойцы.