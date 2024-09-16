В німецькому Кельні прогримів вибух — є поранені

Наслідки вибуху. Фото: Benjamin Westhoff/dpa

У понеділок вранці, 16 вересня, в Німеччині у центрі Кельна стався вибух. Відомо, що поранення отримали дві особи.

Про це повідомило видання Bild.

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Через інцидент частину внутрішнього транспортного кільця між площами Рудольфплац та Фрізенплац було тимчасово перекрито. На місці події працювали численні поліцейські підрозділи.

Вибух пошкодив будівлю на кільцевій дорозі, в якій знаходився нічний клуб Vanity Club Cologne. Спочатку надходила інформація, що постраждалих немає. Втім, за даними поліції, від вибуху постраждав 53-річний чоловік. Також видання Bild зазначає, що в лікарні з травмою від вибуху перебуває прибиральниця закладу.

Представник поліції заявив, що є підозри на умисність злочину. Водночас він підкреслив, що слідів терористичного мотиву не виявлено. Наразі правоохоронці аналізують записи з камер спостереження та збирають докази. Громадянам рекомендують уникати району інциденту, а осіб, причетних до вибуху, інтенсивно розшукують.