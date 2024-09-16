В немецком Кельне прогремел взрыв — есть раненые

Последствия взрыва. Фото: Benjamin Westhoff/dpa

В понедельник утром, 16 сентября, в Германии в центре Кёльна произошел взрыв. Известно, что ранения получили два человека.

Об этом сообщило издание Bild.

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Из-за инцидента часть внутреннего транспортного кольца между площадями Рудольфплац и Фризенплац была временно перекрыта. На месте происшествия работали многочисленные полицейские подразделения.

Взрыв повредил здание на кольцевой дороге, в котором находился ночной клуб Vanity Club Cologne. Сначала поступала информация, что пострадавших нет. Впрочем, по данным полиции, от взрыва незначительно пострадал 53-летний мужчина. Также издание Bild отмечает, что в больнице с травмой от взрыва находится уборщица заведения.

Представитель полиции заявил, что есть подозрения на умышленность преступления. В то же время он подчеркнул, что следов террористического мотива не обнаружено. Сейчас правоохранители анализируют записи с камер наблюдения и собирают доказательства. Гражданам рекомендуют избегать района инцидента, а лиц, причастных к взрыву, интенсивно разыскивают.