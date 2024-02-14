У Німеччині румуни видавали себе за українських біженців, щоб отримати гроші і житло
У Німеччині румуни видавали себе за біженців з України, сподіваючись отримати гроші та житло. Їх вдалося викрити після того, як виявилося, що вони не володіють українською мовою.
Про це повідомило видання Digl24.
Румуни прикидалися українцями
Румуни з'явилися на локаціях, де влада пропонувала допомогу біженцям. Вони сказали, що перебувають поза зоною конфлікту і потребують підтримки, як і всі біженці.
Для них були організовані всі умови: проживання, харчування та допомога в будь-який час.
Проблема виникла, коли кілька волонтерів зрозуміли, що багато біженців не розмовляють українською.
Як викрили шахраїв
Внаслідок розслідування з’ясували, що тільки на південному заході країни є понад 1300 людей, які не є вихідцями з України, а лише прикидаються ними. Серед них було багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброю волею влади в Берліні.
За останніми даними Ради Європи, Німеччина є однією з країн, яка прийняла понад мільйон українців. Ті, хто прибув сюди, одразу отримали захист і підтримку.
Раніше ми розповідали, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа у Німеччині побили громадянина України в суботу, 10 лютого. 15-річний підліток отримав серйозні травми внаслідок нападу на підґрунті расової ненависті.
У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.
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