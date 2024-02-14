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У Німеччині румуни видавали себе за українських біженців, щоб отримати гроші і житло

14 лютого 2024 23:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Німеччині румуни видавали себе за українських біженців, щоб отримати гроші і житло
Біженці у Німеччині. Фото: Context
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Німеччині румуни видавали себе за біженців з України, сподіваючись отримати гроші та житло. Їх вдалося викрити після того, як виявилося, що вони не володіють українською мовою.

Про це повідомило видання Digl24.

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Румуни прикидалися українцями

Румуни з'явилися на локаціях, де влада пропонувала допомогу біженцям. Вони сказали, що перебувають поза зоною конфлікту і потребують підтримки, як і всі біженці.

Для них були організовані всі умови: проживання, харчування та допомога в будь-який час.

Проблема виникла, коли кілька волонтерів зрозуміли, що багато біженців не розмовляють українською.

Як викрили шахраїв

Внаслідок розслідування з’ясували, що тільки на південному заході країни є понад 1300 людей, які не є вихідцями з України, а лише прикидаються ними. Серед них було багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброю волею влади в Берліні.

За останніми даними Ради Європи, Німеччина є однією з країн, яка прийняла понад мільйон українців. Ті, хто прибув сюди, одразу отримали захист і підтримку.

Раніше ми розповідали, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа у Німеччині побили громадянина України в суботу, 10 лютого. 15-річний підліток отримав серйозні травми внаслідок нападу на підґрунті расової ненависті.

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

Німеччина
Україна
шахрайство
біженці
Румунія

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