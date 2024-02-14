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В Германии румыны выдавали себя за украинских беженцев, чтобы получить деньги и жилье

14 февраля 2024 23:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Германии румыны выдавали себя за украинских беженцев, чтобы получить деньги и жилье
Беженцы в Германии. Фото: Context
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Германии румыны выдавали себя за беженцев из Украины, надеясь получить деньги и жилье. Их удалось разоблачить после того, как оказалось, что они не владеют украинским языком.

Об этом сообщило издание Digl24.

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Румыны притворялись украинцами

Румыны появились на локациях, где власти предлагали помощь беженцам. Они сказали, что находятся вне зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы.

Для них были организованы все условия: проживание, питание и помощь в любое время.

Проблема возникла, когда несколько волонтеров поняли, что многие беженцы не говорят по-украински.

Как разоблачили мошенников

В результате расследования выяснили, что только на юго-западе страны более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, а только прикидываются ими. Среди них было много румын, воспользовавшихся ситуацией в Украине и доброй волей власти в Берлине.

По последним данным Совета Европы, Германия является одной из стран, принявшей более миллиона украинцев. Прибывшие сюда сразу получили защиту и поддержку.

Ранее мы рассказывали, что в городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа в Германии избили гражданина Украины в субботу, 10 февраля. 15-летний подросток получил серьезные травмы в результате нападения на почве расовой ненависти.

В Германии произошел инцидент, завершившийся гибелью молодого игрока сборной Украины.

Германия
Украина
мошенничество
беженцы
Румуния

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