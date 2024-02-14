В Германии румыны выдавали себя за украинских беженцев, чтобы получить деньги и жилье
В Германии румыны выдавали себя за беженцев из Украины, надеясь получить деньги и жилье. Их удалось разоблачить после того, как оказалось, что они не владеют украинским языком.
Об этом сообщило издание Digl24.
Румыны притворялись украинцами
Румыны появились на локациях, где власти предлагали помощь беженцам. Они сказали, что находятся вне зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы.
Для них были организованы все условия: проживание, питание и помощь в любое время.
Проблема возникла, когда несколько волонтеров поняли, что многие беженцы не говорят по-украински.
Как разоблачили мошенников
В результате расследования выяснили, что только на юго-западе страны более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, а только прикидываются ими. Среди них было много румын, воспользовавшихся ситуацией в Украине и доброй волей власти в Берлине.
По последним данным Совета Европы, Германия является одной из стран, принявшей более миллиона украинцев. Прибывшие сюда сразу получили защиту и поддержку.
Ранее мы рассказывали, что в городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа в Германии избили гражданина Украины в субботу, 10 февраля. 15-летний подросток получил серьезные травмы в результате нападения на почве расовой ненависти.
В Германии произошел инцидент, завершившийся гибелью молодого игрока сборной Украины.
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