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У Нікополі окупанти вдарили по рейсовому автобусу — є постраждалі

6 червня 2024 08:38
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Нікополі росіяни влучили дроном в рейсовий автобус
Згорівший автобус у Нікополі. Фото: Telegram Cергій Лисак
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати Нікопольщину у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак є влучання у рейсовий автобус, постраждало четверо пасажирів.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram в четвер, 6 червня.

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"На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади", — заявив Лисак. 

Також він повідомив, що вранці по райцентру знову "прилітало", працювала артилерія росіян. 

  • Наслідки ворожого обстрілу
    Рятувальники ліквідовують пожежу в автобусі. Фото: Telegram Лисака
  • Наслідки ударів росіян
    Руйнування будинку після обстрілу. Фото: Telegram Лисака
  • Наслідок обстрілу будинку
    Наслідки влучання снаряда в будинок. Фото: Telegram Лисака
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Окупанти атакували рейсовий автобус, який перевозив людей. Постраждали пасажири, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка. Рятувальники змогли оперативно погасити пожежу.

"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один — понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач", — підсумував голова ОВА у своєму дописі.

Допис Лисака
Допис Лисака в Telegram

Нагадаємо, протягом дня 5 червня російський агресор тричі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області з артилерії. Крім того, він десять разів завдав ударів дронами-камікадзе.

Раніше, 29 травня, росіяни завдали потужних ударів по Нікополю, було поранено двох місцевих жителів та пошкоджено будинки. 

жертви
окупанти
Дніпропетровська область
обстріли
війна в Україні
Нікополь
Росія

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