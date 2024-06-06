В Никополе россияне попали дроном в рейсовый автобус

Сгоревший автобус в Никополе. Фото: Telegram Сергей Лысак

В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать Никопольщину в Днепропетровской области. В результате вражеских атак есть попадание в рейсовый автобус, пострадали четверо пассажиров.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram в четверг, 6 июня.

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"На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Вечером страдали сам Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады", — заявил Лысак.

Также он сообщил, что утром по райцентру снова "прилетало", работала артиллерия россиян.

Спасатели ликвидируют пожар в автобусе. Фото: Telegram Лысака

Разрушение дома после обстрела. Фото: Telegram Лысака

Последствия попадания снаряда в здание. Фото: Telegram Лысака 1/3 ​ 3

Оккупанты атаковали рейсовый автобус, который перевозил людей. Пострадали находившиеся внутри пассажиры. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина. Спасатели смогли оперативно потушить пожар.

"Также из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один — изуродован. Задел газопроводы и линии электропередач", — подытожил председатель ОВА в своем сообщении.

Сообщение Лисака в Telegram

Напомним, в течение дня 5 июня российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии. Кроме того, он десять раз нанес удары дронами-камикадзе.

Ранее, 29 мая, россияне нанесли мощные удары по Никополю, были ранены двое местных жителей и повреждены дома.