Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Никополе оккупанты ударили по рейсовому автобусу — есть пострадавшие arrow

В Никополе оккупанты ударили по рейсовому автобусу — есть пострадавшие

6 июня 2024 08:38
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Никополе россияне попали дроном в рейсовый автобус
Сгоревший автобус в Никополе. Фото: Telegram Сергей Лысак
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать Никопольщину в Днепропетровской области. В результате вражеских атак есть попадание в рейсовый автобус, пострадали четверо пассажиров.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Удары врага по Никополю и области

"На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Вечером страдали сам Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады", — заявил Лысак.

Также он сообщил, что утром по райцентру снова "прилетало", работала артиллерия россиян.

  • Последствия вражеского обстрела
    Спасатели ликвидируют пожар в автобусе. Фото: Telegram Лысака
  • Последствия ударов россиян
    Разрушение дома после обстрела. Фото: Telegram Лысака
  • Следствие обстрела дома
    Последствия попадания снаряда в здание. Фото: Telegram Лысака
1/33

Оккупанты атаковали рейсовый автобус, который перевозил людей. Пострадали находившиеся внутри пассажиры. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина. Спасатели смогли оперативно потушить пожар.

"Также из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один — изуродован. Задел газопроводы и линии электропередач", — подытожил председатель ОВА в своем сообщении.

Сообщение Лисака
Сообщение Лисака в Telegram

Напомним, в течение дня 5 июня российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии. Кроме того, он десять раз нанес удары дронами-камикадзе.

Ранее, 29 мая, россияне нанесли мощные удары по Никополю, были ранены двое местных жителей и повреждены дома.

жертвы
оккупанты
Днепропетровская область
обстрелы
война в Украине
Никополь
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня