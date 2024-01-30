У найбільшому худмузеї Фінляндії Рєпіна визнали українським художником

Черга у найбільший фінський худмузей "Атенеум". Фото: Markku Ulander/LK

У фінському художньому музеї "Атенеум", який є найбільшим у країні, визнали українцем художника Іллю Рєпіна. Це сталося після контакту керівництва музею з українською діаспорою у Фінляндії, які просили провести незалежну експертизу для відновлення історичної справедливості.

Про це повідомляє фінська газета Suomen Kuvalehti.

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Як повідомляє видання, у 2021 році в "Атенеумі" за сприянням Третьяковської галереї та Музею російського мистецтва організували велику виставку робіт Рєпіна, на якій вказали, що митець попри народження в Україні, був представлений як росіянин.

До керівництва музею з проханням встановити історичну справедливість звернулися представники української діаспори у Фінляндії, серед яких були музикант та співак українського походження Лукас Стасевський та журналістка "Української правди" Анна Лодигіна.

Робота Іллі Рєпіна, якого тепер підписали як українця. Джерело: Nadiia Fedorovа/LK

Медійниця встановила, що дід та батько Рєпіна народилися на території України, і, як свідчать офіційні джерела, сам митець теж народився у місті Чугуїв Харківської області.

"Рівно рік тому я написала свій перший лист до найбільшого фінського художнього музею Атенеум з проханням про інтерв'ю з головним куратором Тімо Гууско для одного зі своїх проєктів. Я досліджувала життя Рєпіна у Фінляндії — про цей період в Україні відомо мало", — пояснила журналістка.

Та за словами головного куратора музею, Тімо Гууско, українство Рєпіна було б ще більш яскравим, якби виставка робіт митця проходила в теперішній час. Видання зауважило, що з моменту віроломного вторгнення РФ в Україну, світові музеї розпочали незалежні перевірки щодо встановлення національності всіх російських творців, чиї експонати та роботи представлені у музейних фондах та колекціях.

Нагадаємо, що раніше у Фінляндії розпочалися перші президентські вибори після вступу країни до НАТО. Чинний глава держави Саулі Нііністе не може балотуватися через перебування на посаді протягом двох термінів.

Водночас міністр оборони країни Антті Хяккянен хоче запровадити повну заборону на операції з нерухомістю для росіян. Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.