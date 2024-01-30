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В крупнейшем худмузее Финляндии Репина признали украинским художником

30 января 2024 18:54
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Илья Рябинин
редактор
В крупнейшем худмузее Финляндии Репина признали украинским художником
Очередь у крупнейший финский худмузей "Атенеум". Фото: Markku Ulander/LK
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В финском художественном музее "Атенеум", крупнейшем в стране, признали украинцем художника Илью Репина. Это произошло после контакта руководства музея с украинской диаспорой в Финляндии, которые просили провести независимую экспертизу по восстановлению исторической справедливости.

Об этом сообщает финская газета Suomen Kuvalehti.

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В Финляндии Репина признали украинцем

Как сообщает издание, в 2021 году в "Атенеуме" при содействии Третьяковской галереи и Музея российского искусства организовали большую выставку работ Репина, где указали, что художник, несмотря на рождение в Украине, был представлен как россиянин.

К руководству музея с просьбой установить историческую справедливость обратились представители украинской диаспоры в Финляндии, среди которых были музыкант и певец украинского происхождения Лукас Стасевский и журналистка "Украинской правды" Анна Лодыгина.

В крупнейшем худмузее Финляндии Репина признали украинским художником
Работа Ильи Репина, которого сейчас подписали как украинца. Источник: Nadiia Fedorova/LK

Медийщица установила, что дед и отец Репина родились на территории Украины, и, как свидетельствуют официальные источники, сам художник тоже родился в городе Чугуев Харьковской области.

"Ровно год назад я написала свое первое письмо в крупнейший финский художественный музей Атенеум с просьбой об интервью с главным куратором Тимо Гууско для одного из своих проектов. Я исследовала жизнь Репина в Финляндии — об этом периоде в Украине известно мало", пояснила журналистка.

Но, по словам главного куратора музея, Тимо Гууско, украинизация Репина была бы еще более яркой, если бы выставка работ художника проходила в настоящее время. Издание отметило, что с момента вероломного вторжения РФ в Украину мировые музеи начали независимые проверки по установлению национальности всех российских художников, чьи экспонаты и работы представлены в музейных фондах и коллекциях.

Напомним, что ранее в Финляндии начались первые президентские выборы после вступления страны в НАТО. Действующий глава государства Саули Ниинисте не может баллотироваться из-за пребывания в должности в течение двух сроков.

В то же время министр обороны страны Антти Хяккянен хочет провести полный запрет на операции с недвижимостью для россиян. Ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

картины
Украина
Финляндия
музеи
художники
Ілля Репин

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