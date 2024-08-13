Саміт миру — вже визначені місця та дати проміжних зустрічей

Саміт миру у Швейцарії в червні. Фото: Reuters

Місця і дати проміжних зустрічей радників з національної безпеки для підготовки другого Саміту миру вже визначені. Наразі активно ведеться підготовка на всіх рівнях.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції у вівторок, 13 серпня.

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Тихий розповів, що попередньо місця та дати цих проміжних зустрічей визначені, але він їх не озвучив.

"Я не буду забігати наперед і не буду їх оголошувати, щоб не зірвати цей дипломатичний процес", — пояснив він.

Речник МЗС також додав, що активно відбувається підготовка та постійне спілкування на всіх рівнях — Президента, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ.

Перший Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся перший Саміт миру щодо війни в Україні, де були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. На ньому обговорювалися три пункти Формули миру Володимира Зеленського:

ядерна безпека,

продовольча безпека,

гуманітарний вимір — обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.

За підсумками саміту підписано спільне комюніке, яке є відкритим для приєднання. Російську Федерацію не запрошували на саміт, втім, деякі з учасників наполягали на її участі під час наступних засідань.