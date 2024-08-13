Саммит мира – уже определенные места и даты промежуточных встреч

Саммит мира в Швейцарии в июне. Фото: Reuters

Места и даты промежуточных встреч советников по национальной безопасности для подготовки второго саммита мира уже определены. В настоящее время активно ведется подготовка на всех уровнях.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции во вторник, 13 августа.

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Тихий рассказал, что предварительно места и даты промежуточных встреч определены, но он их не озвучил.

"Я не буду забегать вперед и не буду их объявлять, чтобы не сорвать этот дипломатический процесс", — пояснил он.

Представитель МИД также добавил, что активно происходит подготовка и постоянное общение на всех уровнях — Президента, Офиса Президента, Министерства иностранных дел.

Первый Саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит мира по войне в Украине, где присутствовали представители более 100 стран и международных организаций. На нем обсуждались три пункта Формулы мира Владимира Зеленского:

ядерная безопасность,

продовольственная безопасность,

гуманитарное измерение — обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.

По итогам саммита подписано совместное коммюнике, открытое для присоединения. Российскую Федерацию не приглашали на саммит, однако некоторые из участников настаивали на ее участии во время следующих заседаний.