Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира arrow

В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

13 августа 2024 15:54
Катерина Османская - Редактор
Саммит мира – уже определенные места и даты промежуточных встреч
Саммит мира в Швейцарии в июне. Фото: Reuters
Катерина Османская - Редактор

Места и даты промежуточных встреч советников по национальной безопасности для подготовки второго саммита мира уже определены. В настоящее время активно ведется подготовка на всех уровнях.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции во вторник, 13 августа.

Читайте также:

Подготовка ко второму Саммиту мира

Тихий рассказал, что предварительно места и даты промежуточных встреч определены, но он их не озвучил.

"Я не буду забегать вперед и не буду их объявлять, чтобы не сорвать этот дипломатический процесс", — пояснил он.

Представитель МИД также добавил, что активно происходит подготовка и постоянное общение на всех уровнях — Президента, Офиса Президента, Министерства иностранных дел.

Первый Саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит мира по войне в Украине, где присутствовали представители более 100 стран и международных организаций. На нем обсуждались три пункта Формулы мира Владимира Зеленского:

  • ядерная безопасность,
  • продовольственная безопасность,
  • гуманитарное измерение — обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.

По итогам саммита подписано совместное коммюнике, открытое для присоединения. Российскую Федерацию не приглашали на саммит, однако некоторые из участников настаивали на ее участии во время следующих заседаний.

Также важные новости дня по теме:

переговоры МИД Украина саммит война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 У Одессы появился новый финансист — кто им стал

15:54 В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

15:46 Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде

15:31 Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине

15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

14:56 Из-за нехватки кораблей россияне вынуждены идти на крайние меры — какие именно

14:47 Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

16:09 У Одессы появился новый финансист — кто им стал

15:54 В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

15:46 Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде

15:31 Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине

15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

14:56 Из-за нехватки кораблей россияне вынуждены идти на крайние меры — какие именно

14:47 Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

14:27 В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения