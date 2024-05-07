У МВС запустили два нових сервіси для військових — як вони працюватимуть

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото ілюстративне: УНІАН

В Міністерстві внутрішніх справ України у вівторок, 7 квітня, презентували два нових сервіси для військових та силовиків. Один з них є електронним кабінетом постраждалого, інший — контактним центром з питань соціального захисту.

Про це інформує пресслужба правоохоронного відомства.

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Як повідомляється, перший сервіс — електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. В ньому мають право зареєструватись:

військові-фронтовики та силовики Нацгвардії;

прикордонники;

поліцейські та спецпризначенці МВС;

рятувальники ДСНС, які мають статус постраждалих;

члени родин перелічених категорій.

Всі вони, як зазначається, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну тощо допомогу. Для доступу потрібно зареєструватися за посиланням.

А також відомство запустило роботу контакт-центру з питань соцзахисту за телефоном 1536. З понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 фахівці консультуватимуть про:

отримання психологічної, медичної та грошової допомоги;

нарахування пільг;

призначення пенсії тощо.

Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що в українських громадян торік вилучили 5500 одиниць вогнепальної зброї.

Також у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в підземному укритті, де містяни та переселенці можуть отримати водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб.