У МВС запустили два нових сервіси для військових — як вони працюватимуть
В Міністерстві внутрішніх справ України у вівторок, 7 квітня, презентували два нових сервіси для військових та силовиків. Один з них є електронним кабінетом постраждалого, інший — контактним центром з питань соціального захисту.
Про це інформує пресслужба правоохоронного відомства.
Нові сервіси для військових та поліцейських
Як повідомляється, перший сервіс — електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. В ньому мають право зареєструватись:
- військові-фронтовики та силовики Нацгвардії;
- прикордонники;
- поліцейські та спецпризначенці МВС;
- рятувальники ДСНС, які мають статус постраждалих;
- члени родин перелічених категорій.
Всі вони, як зазначається, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну тощо допомогу. Для доступу потрібно зареєструватися за посиланням.
А також відомство запустило роботу контакт-центру з питань соцзахисту за телефоном 1536. З понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 фахівці консультуватимуть про:
- отримання психологічної, медичної та грошової допомоги;
- нарахування пільг;
- призначення пенсії тощо.
Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що в українських громадян торік вилучили 5500 одиниць вогнепальної зброї.
Також у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в підземному укритті, де містяни та переселенці можуть отримати водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб.
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