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У МВС запустили два нових сервіси для військових — як вони працюватимуть

7 травня 2024 17:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У МВС запустили два нових сервіси для військових — як вони працюватимуть
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві внутрішніх справ України у вівторок, 7 квітня, презентували два нових сервіси для військових та силовиків. Один з них є електронним кабінетом постраждалого, інший — контактним центром з питань соціального захисту.

Про це інформує пресслужба правоохоронного відомства

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Як повідомляється, перший сервіс — електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. В ньому мають право зареєструватись:

  • військові-фронтовики та силовики Нацгвардії; 
  • прикордонники;
  • поліцейські та спецпризначенці МВС;
  • рятувальники ДСНС, які мають статус постраждалих;
  • члени родин перелічених категорій.

Всі вони, як зазначається, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну тощо допомогу. Для доступу потрібно зареєструватися за посиланням.

А також відомство запустило роботу контакт-центру з питань соцзахисту за телефоном 1536. З понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 фахівці консультуватимуть про:

  • отримання психологічної, медичної та грошової допомоги;
  • нарахування пільг;
  • призначення пенсії тощо.
мвс україни
Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що в українських громадян торік вилучили 5500 одиниць вогнепальної зброї.

Також у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в підземному укритті, де містяни та переселенці можуть отримати водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб.

 

МВС
ДСНС
поліція
Нацгвардія
Україна
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ДПСУ

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