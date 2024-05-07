В МВД запустили два новых сервиса для военных — как они будут работать
В Министерстве внутренних дел Украины во вторник, 7 апреля, презентовали два новых сервиса для военных и силовиков. Один из них является электронным кабинетом пострадавшего, другой — контактным центром по вопросам социальной защиты.
Об этом информирует пресс-служба правоохранительного ведомства.
Новые сервисы для военных и полицейских
Как сообщается, первый сервис — электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины. В нем имеют право зарегистрироваться:
- военные-фронтовики и силовики Нацгвардии;
- пограничники;
- полицейские и спецназовцы МВД;
- спасатели ГСЧС, имеющие статус пострадавших;
- члены семей перечисленных категорий.
Все они, как отмечается, могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую и т.п. Для доступа необходимо зарегистрироваться по ссылке.
А также ведомство запустило работу контакт-центра по вопросам соцзащиты по телефону 1536. С понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 специалисты будут консультировать о:
- получении психологической, медицинской и денежной помощи;
- начислении льгот;
- назначении пенсии и т.д.
Напомним, ранее в МВД заявили, что у украинских граждан в прошлом году изъяли 5500 единиц огнестрельного оружия.
Также в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в подземном укрытии, где горожане и переселенцы могут получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство.
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