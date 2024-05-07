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В МВД запустили два новых сервиса для военных — как они будут работать

7 мая 2024 17:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В МВД запустили два новых сервиса для военных — как они будут работать
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве внутренних дел Украины во вторник, 7 апреля, презентовали два новых сервиса для военных и силовиков. Один из них является электронным кабинетом пострадавшего, другой — контактным центром по вопросам социальной защиты.

Об этом информирует пресс-служба правоохранительного ведомства.

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Как сообщается, первый сервис — электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины. В нем имеют право зарегистрироваться:

  • военные-фронтовики и силовики Нацгвардии;
  • пограничники;
  • полицейские и спецназовцы МВД;
  • спасатели ГСЧС, имеющие статус пострадавших;
  • члены семей перечисленных категорий.

Все они, как отмечается, могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую и т.п. Для доступа необходимо зарегистрироваться по ссылке.

А также ведомство запустило работу контакт-центра по вопросам соцзащиты по телефону 1536. С понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 специалисты будут консультировать о:

  • получении психологической, медицинской и денежной помощи;
  • начислении льгот;
  • назначении пенсии и т.д.
мвс украины
Скриншот сообщения МВД Украины

Напомним, ранее в МВД заявили, что у украинских граждан в прошлом году изъяли 5500 единиц огнестрельного оружия.

Также в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в подземном укрытии, где горожане и переселенцы могут получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство.

МВД
ГСЧС
полиция
Нацгвардия
Украина
помощь военным
ГПСУ

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