В МВД запустили два новых сервиса для военных — как они будут работать

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото иллюстративное: УНИАН

В Министерстве внутренних дел Украины во вторник, 7 апреля, презентовали два новых сервиса для военных и силовиков. Один из них является электронным кабинетом пострадавшего, другой — контактным центром по вопросам социальной защиты.

Об этом информирует пресс-служба правоохранительного ведомства.

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Как сообщается, первый сервис — электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины. В нем имеют право зарегистрироваться:

военные-фронтовики и силовики Нацгвардии;

пограничники;

полицейские и спецназовцы МВД;

спасатели ГСЧС, имеющие статус пострадавших;

члены семей перечисленных категорий.

Все они, как отмечается, могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую и т.п. Для доступа необходимо зарегистрироваться по ссылке.

А также ведомство запустило работу контакт-центра по вопросам соцзащиты по телефону 1536. С понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 специалисты будут консультировать о:

получении психологической, медицинской и денежной помощи;

начислении льгот;

назначении пенсии и т.д.

Скриншот сообщения МВД Украины

Напомним, ранее в МВД заявили, что у украинских граждан в прошлом году изъяли 5500 единиц огнестрельного оружия.

Также в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в подземном укрытии, где горожане и переселенцы могут получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство.