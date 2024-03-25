У Молдові повідомили про плани допомагати Україні ловити "ухилянтів"

Українські прикордонники зловили ухилянтів. Фото: ДПСУ

Молдавські прикордонні служби активізують співпрацю з українськими колегами. Країна висловила намір допомагати Україні у затриманні осіб, що уникають мобілізації, намагаючись незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

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Заява міністра Молдови

Міністр підкреслив, що особливо чоловіки віком від 18 до 60 років часто намагаються незаконно перетнути кордон. Він також зазначив, що Придністров’я часто використовується для нелегального переходу кордону.

"Ми практично щотижня проводимо одну-дві операції з боротьби і знищення різних схем, які організовані на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Республіки Молдова спільно з громадянами України", — повідомив міністр Молдови.

Він заявив, що вже обговорював з міністром внутрішніх справ України можливість відновлення спільних патрулів на території Придністров’я. За його словами, це дозволить нам ефективніше протидіяти незаконній міграції. Також він наголосив на важливості слідкування за маршрутами з Придністров’я та налагодженні співпраці з українськими колегами.

Нагадаємо, що у ДПСУ розповіли, які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон.

Раніше ми писали, що прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти за кордон.