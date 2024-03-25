В Молдове сообщили о планах помогать Украине ловить "уклонистов"

Украинские пограничники поймали уклонистов. Фото: ГНСУ

Молдавские пограничные службы активизируют сотрудничество с украинскими коллегами. Страна выразила намерение помогать Украине в задержании граждан избегающих мобилизации, пытаясь незаконно пересечь границу.

Об этом сообщил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос.

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Заявление министра Молдовы

Министр подчеркнул, что особенно мужчины в возрасте от 18 до 60 лет часто пытаются незаконно пересечь границу. Он также отметил, что Приднестровье часто используется для нелегального перехода границ.

"Мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организованных на территории Республики Молдова или гражданами Республики Молдова, или гражданами Республики Молдова совместно с гражданами Украины", — сообщил министр Молдовы.

Он заявил, что уже обсуждал с министром внутренних дел Украины возможность возобновления совместных патрулей на территории Приднестровья. По его словам, это позволит нам более эффективно противодействовать незаконной миграции. Также он отметил важность следить за маршрутами из Приднестровья и налаживание сотрудничества с украинскими коллегами.

Напомним, что в ГНСУ рассказали, какие пути выбирают уклонистов для побега за границу.

Ранее мы писали, что пограничники остановили очередного уклонистов, который собирался бежать за границу.