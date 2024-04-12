У Мінрегіоні розповіли про захист від "шахедів" на підстанціях Укренерго

Ремонт підстанції Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що захист від російських дронів типу Shahed є практично на всіх підстанціях "Укренерго". За його словами, наразі є декілька рівнів захисту для енергооб'єктів.

Про це Олександр Кубраков розповів для "Ми-Україна" у п'ятницю, 12 квітня.

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Захист підстанцій "Укренерго"

Кубраков розповів, що майже на всіх 22 підстанціях Укренерго вдалось побудувати захист другого рівня.

"В багатьох регіонах вони врятували трансформатори. Можна сказати, що на сьогодні є декілька областей, які повністю споживають електроенергію через ці захищені трансформатори. Звичайно, від ракет чи інших більш потужних засобів ураження цей рівень не захищає. Захистити може тільки третій рівень захисту — таких об'єктів, повністю побудованих, поки що немає, вони в різній ступені готовності", — додав він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія знову почала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Громадянам слід бути готовими до різного розвитку подій.

Також вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.