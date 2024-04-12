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В Минрегионе рассказали о защите от "шахедов" на подстанциях Укрэнерго

12 апреля 2024 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минрегионе рассказали о защите от "шахедов" на подстанциях Укрэнерго
Ремонт подстанции "Укрэнерго". Фото: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что защита от российских дронов типа Shahed есть практически на всех подстанциях "Укрэнерго". По его словам, есть несколько уровней защиты для энергообъектов.

Об этом Александр Кубраков рассказал для "Мы — Украина" в пятницу, 12 апреля.

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Защита подстанций "Укрэнерго"

Кубраков рассказал, что почти на всех 22 подстанциях "Укрэнерго" удалось построить защиту второго уровня.

"Во многих регионах они спасли трансформаторы. Можно сказать, что на сегодня есть несколько областей, которые полностью потребляют электроэнергию через эти защищенные трансформаторы. Конечно, от ракет или других более мощных средств поражения этот уровень не защищает. Защитить может только третий уровень защиты — таких объектов, полностью построенных, пока нет, они в разной степени готовности", — добавил он.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российская армия снова начала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Гражданам следует быть готовыми к разному развитию событий.

Также ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Александр Кубраков
электроэнергия
Украина
Минрегион
обстрелы
Укрэнерго
оккупанты
дрон Шахид-136
дроны

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