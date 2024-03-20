У Міноборони назвали імена шести помічників та радників Умєрова
У Міністерстві оборони України розповіли, що в очільника Рустема Умєрова є шість помічників та радників патронатної служби. Там надали повний список посадовців з іменами та прізвищами.
Про це пише Суспільне у середу, 20 березня.
Помічники Умєрова
"Помічники/радники міністра оборони України у воєнний час виконують завдання, визначені міністром оборони України", — йдеться у відповіді на журналістський запит.
Так, помічниками Умєрова є:
- Нікітенко Нікіта Сергійович — начальник Патронатної служби – помічник міністра оборони України.
Він був призначений на посаду у вересні 2023 року, є відповідальним за координацію роботи структурних підрозділів МО та підготовку та організацію заходів за участі Умєрова.
- Бекіров Алі Енверович — полковник ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент.
В міністерстві є відповідальним за напрямок військової освіти і підготовки, комунікацію з військовими підрозділами та органами військового управління.
- Вітковський Ігор Володимирович — полковник ЗСУ.
Він здійснює координацію та налагодження процесу залучення міжнародної військової допомоги.
Радники Патронатної служби Міністра оборони:
- Давітян Діана Суренівна — радниця Патронатної служби міністра оборони з 2023 року.
Вона відповідальна за комунікації та міжнародну взаємодію.
- Козенко Олександр Вікторович — радник міністра оборони з листопада 2023 року.
В Міноборони займається питаннями розвитку державної авіації.
- Тимошенко Кирило Владленович — штатний радник міністра з березня 2024 року.
Основним напрямком його роботи є медіа та комунікації, координація інформаційної політики в міністерстві та підпорядкованих структурах. Також він займається побудовою "єдиної інформаційної повістки" в Силах оборони.
Як зазначили в міністерстві, посадовий оклад радників міністра у 2024 році становить 17 865 грн.
Раніше Умєров розповів, яка сума збитків через порушення в постачанні продуктів армії.
Також ми писали, що з 1 березня колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначили радником Умєрова.
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