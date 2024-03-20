В Минобороны назвали имена шести помощников и советников Умерова

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Liga.net

В Министерстве обороны Украины рассказали, что у главы Рустема Умерова есть шесть помощников и советников патронатной службы. Там предоставили полный список должностных лиц с именами и фамилиями.

Об этом пишет Суспільне в среду, 20 марта.

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Помощники Умерова

"Помощники/советники министра обороны Украины в военное время выполняют задачи, определенные министром обороны Украины", — говорится в ответе на журналистский запрос.

Так, помощниками Умерова являются:

Никитенко Никита Сергеевич — начальник Патронатной службы — помощник министра обороны Украины.

Он был назначен на должность в сентябре 2023 года, ответственен за координацию работы структурных подразделений МО и подготовку и организацию мероприятий с участием Умерова.

Бекиров Али Энверович — полковник ВСУ, кандидат технических наук, доцент.

В министерстве отвечает за направление военного образования и подготовки, коммуникацию с военными подразделениями и органами военного управления.

Витковский Игорь Владимирович — полковник ВСУ.

Он осуществляет координацию и отладку процесса привлечения международной военной помощи.

Советники Патронатной службы Министра обороны:

Давитян Диана Суреновна – советница Патронатной службы министра обороны с 2023 года.

Она отвечает за коммуникации и международное взаимодействие.

Козенко Александр Викторович — советник министра обороны с ноября 2023 года.

В Минобороны занимается вопросами развития государственной авиации.

Тимошенко Кирилл Владленович — штатный советник министра с марта 2024 года.

Основным направлением его работы является медиа-коммуникации, координация информационной политики в министерстве и подчиненных структурах. Также он занимается построением "единственной информационной повестки" в Силах обороны.

Как отметили в министерстве, должностной оклад советников министра в 2024 году составляет 17865 грн.

Ранее Умеров рассказал, какова сумма ущерба из-за нарушений в поставках продуктов армии.

Также мы писали, что с 1 марта бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко назначили советником Умерова.