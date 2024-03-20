Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Минобороны назвали имена шести помощников и советников Умерова arrow

В Минобороны назвали имена шести помощников и советников Умерова

20 марта 2024 17:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минобороны назвали имена шести помощников и советников Умерова
Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Liga.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Министерстве обороны Украины рассказали, что у главы Рустема Умерова есть шесть помощников и советников патронатной службы. Там предоставили полный список должностных лиц с именами и фамилиями.

Об этом пишет Суспільне в среду, 20 марта.

Читайте также:

Помощники Умерова

"Помощники/советники министра обороны Украины в военное время выполняют задачи, определенные министром обороны Украины", — говорится в ответе на журналистский запрос.

Так, помощниками Умерова являются:

  • Никитенко Никита Сергеевич — начальник Патронатной службы — помощник министра обороны Украины.

Он был назначен на должность в сентябре 2023 года, ответственен за координацию работы структурных подразделений МО и подготовку и организацию мероприятий с участием Умерова.

  • Бекиров Али Энверович — полковник ВСУ, кандидат технических наук, доцент.

В министерстве отвечает за направление военного образования и подготовки, коммуникацию с военными подразделениями и органами военного управления.

  • Витковский Игорь Владимирович — полковник ВСУ.

Он осуществляет координацию и отладку процесса привлечения международной военной помощи.

Советники Патронатной службы Министра обороны:

  • Давитян Диана Суреновна – советница Патронатной службы министра обороны с 2023 года.

Она отвечает за коммуникации и международное взаимодействие.

  • Козенко Александр Викторович — советник министра обороны с ноября 2023 года.

В Минобороны занимается вопросами развития государственной авиации.

  • Тимошенко Кирилл Владленович — штатный советник министра с марта 2024 года.

Основным направлением его работы является медиа-коммуникации, координация информационной политики в министерстве и подчиненных структурах. Также он занимается построением "единственной информационной повестки" в Силах обороны.

Как отметили в министерстве, должностной оклад советников министра в 2024 году составляет 17865 грн.

Ранее Умеров рассказал, какова сумма ущерба из-за нарушений в поставках продуктов армии.

Также мы писали, что с 1 марта бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко назначили советником Умерова.

Минобороны
Украина
чиновники
война в Украине
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство