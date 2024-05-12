У Міннерго заявили, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію

Дівчина знімає показання лічильника. Фото ілюстативне: depositphotos.com

В Україні може подорожчати електроенергія. Через постійні обстріли РФ втрачено величезний об'єм генеруючих потужностей.

Про це у суботу, 11 травня, в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

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За словами Гринчук, з 22 березня російські війська прицільно атакують українські енергетичні об'єкти.

"На сьогодні вже втрачено більше ніж вісім гігаватів. Це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі", — підкреслила заступник Міненерго.

В таких умовах підготовка до наступного опалювального сезону — це ще один великий виклик.

"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", — сказала Гринчук.

Раніше ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло в Україні.

Також ми повідомляли, що в Україні можуть знову повернути графіки погодинних відключень світла через російські удари по об'єктах енергетики.