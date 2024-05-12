Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Міненерго зробили неприємний анонс для українців — деталі заяви arrow

У Міненерго зробили неприємний анонс для українців — деталі заяви

12 травня 2024 00:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Міннерго заявили, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію
Дівчина знімає показання лічильника. Фото ілюстативне: depositphotos.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні може подорожчати електроенергія. Через постійні обстріли РФ втрачено величезний об'єм генеруючих потужностей.

Про це у суботу, 11 травня, в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. 

Читайте також:

Коли саме у платіжках збільшаться цифри за світло — невідомо 

За словами Гринчук, з 22 березня російські війська прицільно атакують українські енергетичні об'єкти.

"На сьогодні вже втрачено більше ніж вісім гігаватів. Це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі", — підкреслила заступник Міненерго.

В таких умовах підготовка до наступного опалювального сезону — це ще один великий виклик.

"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", — сказала Гринчук.

Раніше ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло в Україні. 

Також ми повідомляли, що в Україні можуть знову повернути графіки погодинних відключень світла через російські удари по об'єктах енергетики. 

тарифи
комунальні послуги
Міненерго
електроенергія
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина