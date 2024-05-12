В Миннерго заявили, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию

Девушка снимает показания счетчика. Фото иллюстативное: depositphotos.com

В Украине может подорожать электроэнергия. Из-за постоянных обстрелов РФ потерян огромный объем генерирующих мощностей.

Об этом в субботу, 11 мая, в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

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По словам Гринчук, с 22 марта российские войска прицельно атакуют украинские энергетические объекты.

"На сегодняшний день уже потеряно более восьми гигаваттов. Это огромный объем генерирующих мощностей, сильно повреждены также объекты системы передачи. И сейчас просто бесчеловечных усилий нам стоит то, чтобы удерживать систему в стабильной работе", — подчеркнула заместитель Минэнерго.

В таких условиях подготовка к следующему отопительному сезону — это еще один большой вызов.

"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но, скорее всего, это произойдет", — сказала Гринчук.

Ранее экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет в Украине.

Также мы сообщали, что в Украине могут снова вернуть графики почасовых отключений света из-за российских ударов по объектам энергетики.