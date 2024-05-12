Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Минэнерго сделали неприятный анонс для украинцев — детали заявления arrow

В Минэнерго сделали неприятный анонс для украинцев — детали заявления

12 мая 2024 00:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Миннерго заявили, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию
Девушка снимает показания счетчика. Фото иллюстативное: depositphotos.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине может подорожать электроэнергия. Из-за постоянных обстрелов РФ потерян огромный объем генерирующих мощностей.

Об этом в субботу, 11 мая, в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Читайте также:

Когда именно в платежках увеличатся цифры за свет — неизвестно

По словам Гринчук, с 22 марта российские войска прицельно атакуют украинские энергетические объекты.

"На сегодняшний день уже потеряно более восьми гигаваттов. Это огромный объем генерирующих мощностей, сильно повреждены также объекты системы передачи. И сейчас просто бесчеловечных усилий нам стоит то, чтобы удерживать систему в стабильной работе", — подчеркнула заместитель Минэнерго.

В таких условиях подготовка к следующему отопительному сезону — это еще один большой вызов.

"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но, скорее всего, это произойдет", — сказала Гринчук.

Ранее экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет в Украине.

Также мы сообщали, что в Украине могут снова вернуть графики почасовых отключений света из-за российских ударов по объектам энергетики.

тарифы
коммунальные услуги
Минэнерго
электроэнергия
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина