У Міненерго відповіли, чи чекати українцям на блекаути

Енергетики лагодять енергосистему. Фото: ДТЕК

У Міненерго заявили, що Україна здатна забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Проте на ситуацію можуть вплинути дії ворога.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону у суботу, 30 березня.

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За її словами, наразі в Україні не має загрози блекаутів, але майбутнє енергетичної безпеки залежить від планів ворога.

Вона, зазначила, що на сьогоднішній день країна має можливість підтримувати енергетичну систему в рівновазі та забезпечувати її надійну роботу.

"Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога", — підкреслила Гринчук.

Нагадаємо, що Шмигаль заявив, що енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста.

Раніше ми писали, що колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України.