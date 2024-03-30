У Міненерго відповіли, чи чекати українцям на блекаути
У Міненерго заявили, що Україна здатна забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Проте на ситуацію можуть вплинути дії ворога.
Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону у суботу, 30 березня.
Чи чекати Україні на блекаути
За її словами, наразі в Україні не має загрози блекаутів, але майбутнє енергетичної безпеки залежить від планів ворога.
Вона, зазначила, що на сьогоднішній день країна має можливість підтримувати енергетичну систему в рівновазі та забезпечувати її надійну роботу.
"Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога", — підкреслила Гринчук.
Нагадаємо, що Шмигаль заявив, що енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста.
Раніше ми писали, що колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України.
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