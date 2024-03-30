В Минэнерго ответили, ждать ли украинцам блекаутов

Энергетики чинят энергосистему. Фото: ДТЭК

В Минэнерго заявили, что Украина способна обеспечить стабильную работу энергосистемы. Однако на ситуацию могут повлиять действия врага.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона в субботу, 30 марта.

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По ее словам, сейчас в Украине нет угрозы блекаутов, но будущее энергетической безопасности зависит от планов врага.

Она отметила, что на сегодняшний день страна имеет возможность поддерживать энергетическую систему в равновесии и обеспечивать ее надежную работу.

"Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, какими будут последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага", — подчеркнула Гринчук.

Напомним, что Шмыгаль заявил, что энергосистема в Украине остается цельной, но ситуация очень непростая.

Ранее мы писали, что бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения испытала энергосистема Украины.