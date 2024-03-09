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У Миколаєві нетверезий військовий вистрілив у перехожого через зауваження деталі

9 березня 2024 22:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Миколаєві нетверезий військовий вистрілив у перехожого через зауваження деталі
Конфлікт між чоловіками. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Миколаєві стався інцидент. Військовий вистрілив у перехожого, коли той зробив йому зауваження. Адвокат підозрюваного пропонував потерпілому гроші, але наполягає на притягненні до кримінальної відповідальності.

Про це повідомило видання Преступности НЕТ у суботу, 9 березня.

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Деталі інциденту у Миколаєві

За словами потерпілого, коли він повернувся додому, він виявив п'яну пару, що мочилася на його подвір'ї. Після того, як він зробив їм зауваження, жінка стала агресивно поводитися, а чоловік пішов і через деякий час повернувся, зробивши постріл.

Постраждалий каже, що стрілець цілився в обличчя, проте він встиг захиститись рукою, в яку і потрапила куля. Після цього потерпілому вдалося збити агресора з ніг та забрати зброю.

На місце події приїхали поліція та Державне бюро розслідувань, і майора було затримано. Потерпілий стверджує, що стрілянина велася зі службової зброї майора, який раніше служив у поліції і наразі є військовослужбовцем ЗСУ. Внаслідок інциденту у потерпілого зафіксовано вогнепальне поранення руки, і йому надали медичну допомогу.

Також постраждалий повідомив, що адвокат майора зв'язувався з ним і пропонував компенсацію "на бинти", проте він наполягає на тому, щоб нападника було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Буковині двоє чоловіків, які є братами, напали на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. При цьому один із нападників використав сокиру.

Раніше у Львові ухвалили вирок нацгвардійцю, який у центрі міста побив знайомого. Після цього військовослужбовець загрожував потерпілому пістолетом.

бійка
зброя
Миколаїв
військові
злочин
інцидент
поранення

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