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В Николаеве нетрезвый военный выстрелил в прохожего из-за замечания

9 марта 2024 22:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Николаеве нетрезвый военный выстрелил в прохожего из-за замечания
Конфликт между мужчинами. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Николаеве произошел инцидент. Военный выстрелил в прохожего, когда тот сделал ему замечание. Адвокат подозреваемого предлагал потерпевшему деньги, но он настаивает на привлечении к уголовной ответственности.

Об этом сообщило издание Преступности Нет в субботу, 9 марта.

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Детали инцидента в Николаеве

По словам потерпевшего, когда он вернулся домой, он обнаружил пьяную пару, мочившуюся в его дворе. После того как он сделал им замечание, женщина стала агрессивно вести себя, а мужчина ушел и через некоторое время вернулся, произведя выстрел. 

Пострадавший говорит, что стрелок целился в лицо, однако он успел защититься рукой, в которую и попала пуля. После этого пострадавшему удалось сбить агрессора с ног и забрать у него оружие.

На место происшествия приехали полиция и Государственное бюро расследований, и майор был задержан. Пострадавший утверждает, что стрельба велась из служебного оружия майора, который ранее служил в полиции и в настоящее время является военнослужащим ВСУ. В результате инцидента у пострадавшего зафиксировано огнестрельное ранение руки, и ему была оказана медицинская помощь.

Также пострадавший сообщил, что адвокат майора связывался с ним и предлагал компенсацию "на бинты", однако он настаивает на том, чтобы нападавший был привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, на Буковине двое мужчин, являющихся братьями, напали на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. При этом один из нападавших использовал топор.

Ранее во Львове вынесли приговор нацгвардейцу, который в центре города избил знакомого. После этого военнослужащий угрожал потерпевшему пистолетом.

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оружие
Николаев
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