До Межигір'я перестали пускати відвідувачів — розпочалась передача майна державі

Парк-пам’ятка "Межигір’я". Фото: md-ukraine.com

Розпочався процес передачі арештованих активів, розташованих у парку "Межигір’я", до державного управління. У зв’язку з цим парк зачинений для відвідувачів. Відкриття заплановане уже цього місяця.

Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів у середу, 1 травня.

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Як проходитиме процес передачі майна

Арешт цих активів було здійснено у рамках кримінального розслідування, яке проводили детективи НАБУ під керівництвом САП, щодо привласнення майна колишнім президентом Віктором Януковичем на території Межигір’я.

Процес організовано спеціальною адміністрацією парку, Агентством з розшуку та менеджменту активів, з участю представників Фонду державного майна та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З 2014 року за збереження цього майна відповідали представники громадської організації, які протягом десяти років керували ним на території парку.

Перевірка та огляд майна "Межигір’я" є початковим кроком у процесі його передачі державній установі "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Передача включатиме рухоме майно, яке є частиною інфраструктури парку і використовується для забезпечення тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення та охорони комплексу.

Кабінет Міністрів України розпорядженням №321-р забезпечив законні умови для передачі активів парку "Межигір’я", підтримавши пропозицію АРМА та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом, передача також стосуватиметься садової техніки, меблів, картин, інтер’єрів музеїв та іншого майна.

Остаточною метою рішення Уряду є передача арештованого майна від громадської організації до державної установи парку "Межигір’я".

Заступник голови АРМА Павло Великоречанін підкреслив, що передача майна відбувається відповідно до законодавчих процедур, з метою збереження та використання майна в інтересах держави.

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, який повернув "Межигір’я" у державну власність і створив новий об’єкт природно-заповідного фонду. Це рішення визначило початок перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам’ятку.

Координацію діяльності парку "Межигір’я" здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Після Революції Гідності у 2014 році, активісти взяли на себе відповідальність за збереження майна, створивши неприбуткову організацію і керуючи майном понад десять років. Тепер усі доходи від діяльності парку будуть надходити до державної скарбниці.

Допис Агентства з розшуку та менеджменту активів. Фото: скриншот

Допис Агентства з розшуку та менеджменту активів. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські зупинили незаконну агродіяльність жителя, який намагався самовільно зайняти земельну ділянку у водоохоронній та санітарно-захисній зонах.

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