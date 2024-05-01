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До Межигір'я перестали пускати відвідувачів — розпочалась передача майна державі

1 травня 2024 16:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
До Межигір'я перестали пускати відвідувачів — розпочалась передача майна державі
Парк-пам’ятка "Межигір’я". Фото: md-ukraine.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Розпочався процес передачі арештованих активів, розташованих у парку "Межигір’я", до державного управління. У зв’язку з цим парк зачинений для відвідувачів. Відкриття заплановане уже цього місяця. 

Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів у середу, 1 травня.

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Як проходитиме процес передачі майна

Арешт цих активів було здійснено у рамках кримінального розслідування, яке проводили детективи НАБУ під керівництвом САП, щодо привласнення майна колишнім президентом Віктором Януковичем на території Межигір’я.

Процес організовано спеціальною адміністрацією парку, Агентством з розшуку та менеджменту активів, з участю представників Фонду державного майна та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З 2014 року за збереження цього майна відповідали представники громадської організації, які протягом десяти років керували ним на території парку.

Перевірка та огляд майна "Межигір’я" є початковим кроком у процесі його передачі державній установі "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Передача включатиме рухоме майно, яке є частиною інфраструктури парку і використовується для забезпечення тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення та охорони комплексу.

Кабінет Міністрів України розпорядженням №321-р забезпечив законні умови для передачі активів парку "Межигір’я", підтримавши пропозицію АРМА та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом, передача також стосуватиметься садової техніки, меблів, картин, інтер’єрів музеїв та іншого майна.

Остаточною метою рішення Уряду є передача арештованого майна від громадської організації до державної установи парку "Межигір’я".

Заступник голови АРМА Павло Великоречанін підкреслив, що передача майна відбувається відповідно до законодавчих процедур, з метою збереження та використання майна в інтересах держави.

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, який повернув "Межигір’я" у державну власність і створив новий об’єкт природно-заповідного фонду. Це рішення визначило початок перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам’ятку.

Координацію діяльності парку "Межигір’я" здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Після Революції Гідності у 2014 році, активісти взяли на себе відповідальність за збереження майна, створивши неприбуткову організацію і керуючи майном понад десять років. Тепер усі доходи від діяльності парку будуть надходити до державної скарбниці.

Скриншот допису Агентства з розшуку та менеджменту активів
Допис Агентства з розшуку та менеджменту активів. Фото: скриншот
Скриншот допису Агентства з розшуку та менеджменту активів
Допис Агентства з розшуку та менеджменту активів. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські зупинили незаконну агродіяльність жителя, який намагався самовільно зайняти земельну ділянку у водоохоронній та санітарно-захисній зонах. 

Раніше прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.

Київ
НАБУ
Віктор Янукович
САП
АРМА
Україна
Межигір'я
майно

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