В Межигорье перестали пускать посетителей — началась передача имущества государству

Парк-памятник "Межигорье". Фото: md-ukraine.com

Начался процесс передачи арестованных активов, расположенных в парке "Межигорье", в государственное управление. В связи с этим парк закрыт для посетителей. Открытие запланировано на этот месяц.

Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов в среду, 1 мая.

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Как будет проходить процесс передачи имущества

Изъятие этих активов было осуществлено в рамках уголовного расследования, проведенного детективами НАБУ под руководством САП относительно присвоения имущества бывшим президентом Виктором Януковичем в Межигорье.

С 2014 года за сохранность этого имущества отвечали представители общественной организации, которые в течение десяти лет руководили им на территории парка.

Проверка и обзор имущества "Межигорье" является начальным шагом в процессе его передачи государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье"". Передача будет включать в себя движимое имущество, которое является частью инфраструктуры парка и используется для обеспечения тепло-, электро-, водоснабжение, водоотвод и охрана комплекса.

Кабинет Министров Украины распоряжением №321-р обеспечил законные условия для передачи активов парка "Межигорье", поддержав предложение АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно этому документу, передача будет также касаться садовой техники, мебели, картин, интерьеров музеев и другого имущества.

Окончательной целью решения правительства является передача арестованного имущества от общественной организации в государственное учреждение парка "Межигорье".

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин подчеркнул, что передача имущества происходит в соответствии с законодательными процедурами с целью сохранения и использования имущества в интересах государства.

В 2023 году Верховная Рада Украины приняла закон, вернувший "Межигорье" в государственную собственность и создавший новый объект природно-заповедного фонда. Это решение определило начало превращения бывшей правительственной резиденции в государственный парк-памятник.

Координацию деятельности парка "Межигорье" осуществляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. После Революции Достоинства в 2014 году активисты взяли на себя ответственность за сохранность имущества, создав неприбыльную организацию и управляя имуществом более десяти лет. Теперь все доходы от деятельности парка будут поступать в государственную казну.

Пост Агентства по розыску и менеджменту активов. Фото: скриншот

Пост Агентства по розыску и менеджменту активов. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области полицейские остановили незаконную агродеятельность жителя, пытавшегося самовольно занять земельный участок в водоохранной и санитарно-защитной зонах.

Ранее прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.