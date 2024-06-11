Вбивство чиновника Максима Денщика у Запорожжі — відео можливого вбивці

У мережі з'явилося відео втечі можливого вбивці чиновника у Запоріжжі
Сьогодні вранці було скоєно замах на відстороненого від виконання обов'язків у Запорізькій міській раді Максима Денщіка. Чоловік помер у лікарні від отриманих поранень.
Відео, як імовірний злочинець, тікає з місця події було поширене низкою Telegram-каналів.
Вбивство посадовця у Запоріжжі
Посадовець Запорізької міської ради Максим Денщік, на якого цього ранку було скоєно замах, помер у лікарні.
Деншік виходив зі свого під'їзду, коли на нього напав невідомий. Чоловік отримав чотири кулі в область живота, після чого був госпіталізований. Попри зусилля лікарів, Деншік не вижив. Наразі правоохоронці розшукують нападника.
В мережі шириться відео, як нападник тікає з місця події.
Нагадаємо, що на початку травня чиновника було відстороненого від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.
Раніше ми повідомляли, що відсторонений від виконання обов'язків у Запорізькій міській раді Максим Денщік помер у лікарні від отриманих поранень. Замах на нього скоїли сьогодні вранці.
Нагадуємо, у селищі Катеринопіль Черкаської області невідомі кинули вибухівку на подвір'я працівника Звенигородського РТЦК СП. На щастя, пристрій не спрацював, а жоден з членів родини військового не постраждав.
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