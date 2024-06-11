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У мережі з'явилося відео втечі можливого вбивці чиновника у Запоріжжі

11 червня 2024 16:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вбивство чиновника Максима Денщика у Запорожжі — відео можливого вбивці
Нападник тікає з місця події. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Сьогодні вранці було скоєно замах на відстороненого від виконання обов'язків у Запорізькій міській раді Максима Денщіка. Чоловік помер у лікарні від отриманих поранень.

Відео, як імовірний злочинець, тікає з місця події було поширене низкою Telegram-каналів.

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Посадовець Запорізької міської ради Максим Денщік, на якого цього ранку було скоєно замах, помер у лікарні. 

Деншік виходив зі свого під'їзду, коли на нього напав невідомий. Чоловік отримав чотири кулі в область живота, після чого був госпіталізований. Попри зусилля лікарів, Деншік не вижив. Наразі правоохоронці розшукують нападника. 

В мережі шириться відео, як нападник тікає з місця події.

Нагадаємо, що на початку травня чиновника було відстороненого від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.

Раніше ми повідомляли, що відсторонений від виконання обов'язків у Запорізькій міській раді Максим Денщік помер у лікарні від отриманих поранень. Замах на нього скоїли сьогодні вранці.

Нагадуємо, у селищі Катеринопіль Черкаської області невідомі кинули вибухівку на подвір'я працівника Звенигородського РТЦК СП. На щастя, пристрій не спрацював, а жоден з членів родини військового не постраждав. 

Україна
вбивство
чиновники
Запоріжжя
злочин

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