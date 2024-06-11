Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В сети появилось видео бегства возможного убийцы чиновника в Запорожье arrow

В сети появилось видео бегства возможного убийцы чиновника в Запорожье

11 июня 2024 16:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Убийство чиновника Максима Денщика в Запорожье — видео возможного убийцы
Нападающий сбегает с места происшествия. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Сегодня утром было совершено покушение на отстраненного от исполнения обязанностей в Запорожском городском совете Максима Денщика. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

Видео, как вероятный преступник скрывается с места происшествия, было распространено рядом Telegram-каналов.

Читайте также:

Убийство должностного лица в Запорожье

Чиновник Запорожского городского совета Максим Денщик, на которого в это утро было совершено покушение, скончался в больнице.

Денщик выходил из своего подъезда, когда на него напал неизвестный. Мужчина получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Денщик не выжил. В настоящее время правоохранители разыскивают нападающего.

В сети распространяется видео, как нападающий сбегает с места происшествия.

Напомним, что в начале мая чиновник был отстранен от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.

Ранее мы сообщали, что отстраненный от исполнения обязанностей в Запорожском городском совете Максим Денщик умер в больнице от полученных ранений. Покушение на него совершили сегодня утром.

Напоминаем, в поселке Екатеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника Звенигородского РТЦК СП. К счастью, устройство не сработало, а ни один из членов семьи военного не пострадал.

Украина
убийство
чиновники
Запорожье
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина