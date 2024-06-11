Убийство чиновника Максима Денщика в Запорожье — видео возможного убийцы

Нападающий сбегает с места происшествия. Фото: скриншот

Сегодня утром было совершено покушение на отстраненного от исполнения обязанностей в Запорожском городском совете Максима Денщика. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

Видео, как вероятный преступник скрывается с места происшествия, было распространено рядом Telegram-каналов.

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Чиновник Запорожского городского совета Максим Денщик, на которого в это утро было совершено покушение, скончался в больнице.

Денщик выходил из своего подъезда, когда на него напал неизвестный. Мужчина получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Денщик не выжил. В настоящее время правоохранители разыскивают нападающего.

В сети распространяется видео, как нападающий сбегает с места происшествия.

Напомним, что в начале мая чиновник был отстранен от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.

Ранее мы сообщали, что отстраненный от исполнения обязанностей в Запорожском городском совете Максим Денщик умер в больнице от полученных ранений. Покушение на него совершили сегодня утром.

Напоминаем, в поселке Екатеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника Звенигородского РТЦК СП. К счастью, устройство не сработало, а ни один из членов семьи военного не пострадал.