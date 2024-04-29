У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ"

Вибух на ворожому аеродромі. Фото: росЗМІ

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на аеродром "Кущевська" в Росії. Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази.

Знімки оприлюднив OSINT-аналітик Бреді Афрік у неділю, 28 квітня.

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Українські дрони завдали ударів по військовому аеродрому "Кущевськ" у Краснодарському краї Росії ще у ніч на суботу, 27 квітня.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

"Дрони могли атакувати на аеродромі склад модулів, які дозволяють перетворювати авіабомби в модулі УМПК", — говориться у повідомленні.

Супутникові знімки ураженої авіабази

На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.

Супутникові знімки ворожого аеродрому

Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази. Також міг бути уражений один літак, проте невідомо, чи в момент атаки він перебував на атакованій частині військової бази, як раніше до цього.

Раніше ми писали, що вночі у суботу 27 квітня дрони СБУ атакували аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Також ми писали, що у Росії скаржаться на атаку дронів на Ільський НПЗ у Краснодарському краї.