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У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ"

29 квітня 2024 00:09
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ"
Вибух на ворожому аеродромі. Фото: росЗМІ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на аеродром "Кущевська" в Росії. Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази.

Знімки оприлюднив OSINT-аналітик Бреді Афрік у неділю, 28 квітня.

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Українські дрони завдали ударів по військовому аеродрому "Кущевськ" у Краснодарському краї Росії ще у ніч на суботу, 27 квітня.

"Дрони могли атакувати на аеродромі склад модулів, які дозволяють перетворювати авіабомби в модулі УМПК", — говориться у повідомленні.

У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ" - фото 1
Супутникові знімки ураженої авіабази

На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.

У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ" - фото 2
Супутникові знімки ворожого аеродрому

Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази. Також міг бути уражений один літак, проте невідомо, чи в момент атаки він перебував на атакованій частині військової бази, як раніше до цього.

Раніше ми писали, що вночі у суботу 27 квітня дрони СБУ атакували аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Також ми писали, що у Росії скаржаться на атаку дронів на Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

війна
російські війська
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