В сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск"
Появились спутниковые снимки последствий атаки на аэродром "Кущевск" в России. В результате атаки повреждены несколько разных участков авиабазы.
Снимки обнародовал OSINT-аналитик Брэди Африк в воскресенье, 28 апреля.
Какие повреждения вражеского аэродрома видны на спутниковых снимках
Украинские дроны нанесли удары по военному аэродрому "Кущевск" в Краснодарском крае России еще в ночь на субботу, 27 апреля.
Дом от российского удара на Russia's Kushchyovskaya air base является visible в новом высоком соответствии спутникового изображения.— Brady Africk (@bradyafr) 28 апреля 2024
Этот сайт является более 200 kilometers от front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp
"Дроны могли атаковать на аэродроме состав модулей, позволяющих превращать авиабомбы в модули УМПК", — говорится в сообщении.
На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома, пораженных украинскими дронами.
В результате атаки повреждены несколько разных участков авиабазы. Также мог быть поражен один самолет, однако неизвестно, находился ли в момент атаки на атакованной части военной базы.
Ранее мы писали, что ночью в субботу 27 апреля дроны СБУ атаковали аэродром и НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Также мы писали, что в России жалуются на атаку дронов на Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
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