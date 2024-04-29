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В сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск"

29 апреля 2024 00:09
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск"
Взрыв на вражеском аэродроме. Фото: росСМИ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Появились спутниковые снимки последствий атаки на аэродром "Кущевск" в России. В результате атаки повреждены несколько разных участков авиабазы.

Снимки обнародовал OSINT-аналитик Брэди Африк в воскресенье, 28 апреля.

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Украинские дроны нанесли удары по военному аэродрому "Кущевск" в Краснодарском крае России еще в ночь на субботу, 27 апреля.

"Дроны могли атаковать на аэродроме состав модулей, позволяющих превращать авиабомбы в модули УМПК", — говорится в сообщении.

В сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск" - фото 1
Спутниковые снимки пораженной авиабазы

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома, пораженных украинскими дронами.

В сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск" - фото 2
Спутниковые снимки вражеского аэродрома

В результате атаки повреждены несколько разных участков авиабазы. Также мог быть поражен один самолет, однако неизвестно, находился ли в момент атаки на атакованной части военной базы.

Ранее мы писали, что ночью в субботу 27 апреля дроны СБУ атаковали аэродром и НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Также мы писали, что в России жалуются на атаку дронов на Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

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