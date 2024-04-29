В сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск"

Взрыв на вражеском аэродроме. Фото: росСМИ

Появились спутниковые снимки последствий атаки на аэродром "Кущевск" в России. В результате атаки повреждены несколько разных участков авиабазы.

Снимки обнародовал OSINT-аналитик Брэди Африк в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Какие повреждения вражеского аэродрома видны на спутниковых снимках

Украинские дроны нанесли удары по военному аэродрому "Кущевск" в Краснодарском крае России еще в ночь на субботу, 27 апреля.

Дом от российского удара на Russia's Kushchyovskaya air base является visible в новом высоком соответствии спутникового изображения.



Этот сайт является более 200 kilometers от front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp — Brady Africk (@bradyafr) 28 апреля 2024

"Дроны могли атаковать на аэродроме состав модулей, позволяющих превращать авиабомбы в модули УМПК", — говорится в сообщении.

Спутниковые снимки пораженной авиабазы

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома, пораженных украинскими дронами.

Спутниковые снимки вражеского аэродрома

В результате атаки повреждены несколько разных участков авиабазы. Также мог быть поражен один самолет, однако неизвестно, находился ли в момент атаки на атакованной части военной базы.

Ранее мы писали, что ночью в субботу 27 апреля дроны СБУ атаковали аэродром и НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Также мы писали, что в России жалуются на атаку дронов на Ильский НПЗ в Краснодарском крае.