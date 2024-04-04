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У МАГАТЕ розповіли деталі про відключення однієї з ліній на ЗАЕС

4 квітня 2024 23:30
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
У МАГАТЕ розповіли деталі про відключення однієї з ліній на ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на тлі ЗАЕС. Фото: wikimedia
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ на Запорізькій атомній електростанції сталося після того, як неподалік пролунали постріли. 

Про це зазначається у пресслужбі МАГАТЕ.

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Гендиректор МАГАТЕ відреагував на інцидент

Експерти зазначають, що відключення лінії сталося о 10:06, причина "спочатку не була зрозумілою". Однак, за словами членів групи МАГАТЕ, яка перебувала тоді була на ЗАЕС, перед цим вони чули залпи. 

"Група МАГАТЕ, яка була на місці, чула залпи артилерії сьогодні вранці, а також у середу, коли група чула ракетні обстріли", — йдеться у заяві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже відреагував на інцидент. 

"Як це неодноразово траплялося під час цієї руйнівної війни, найбільша атомна електростанція Європи втратила ключове джерело електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів, а також для інших важливих функцій ядерної безпеки. Події сьогоднішнього ранку ще раз підкреслюють реальні небезпеки, з якими стикається цей великий об’єкт", — сказав він. 

Як відомо, електропостачання Запорізької електростанції до війни забезпечували чотири лінії 750 кВ та шість 330 кВ.

Після того, як була відключена лінія 330 кВ сьогодні, електропостачання станції забезпечує лише лінія 750 кВ.

Нагадаємо, РФ не допускає експертів МАГАТЕ, аби перевірити інформацію про присутність окупантів та військової техніки на атомній станції.

Також ми писали, що відео про ймовірне розміщення техніки на ЗАЕС почали поширювати у соцмережах

війна
Україна
обстріли
ЗАЕС
МАГАТЕ
ядерна небезпека
Росія

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