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В МАГАТЭ рассказали детали об отключении одной из линий на ЗАЭС

4 апреля 2024 23:30
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В МАГАТЭ рассказали детали об отключении одной из линий на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне ЗАЭС. Фото: wikimedia
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что отключение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ на Запорожской атомной электростанции произошло после того, как неподалеку раздались выстрелы.

Об этом говорится в пресс-службе МАГАТЭ.

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Эксперты отмечают, что отключение линии произошло в 10:06, причина "сначала не была ясна". Однако по словам членов группы МАГАТЭ, которая тогда находилась на ЗАЭС, перед этим они слышали залпы.

"Находившаяся на месте группа МАГАТЭ слышала залпы артиллерии сегодня утром, а также в среду, когда группа слышала ракетные обстрелы", — говорится в заявлении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже отреагировал на инцидент.

"Как это неоднократно случалось во время этой разрушительной войны, крупнейшая атомная электростанция Европы потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимой для охлаждения своих реакторов, а также для других важных функций ядерной безопасности. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают реальные опасности, с которыми сталкивается этот большой", — сказал он.

Как известно, электроснабжение Запорожской электростанции до войны обеспечивало четыре линии 750 кВ и шесть 330 кВ.

После того как была отключена линия 330 кВ сегодня, электроснабжение станции обеспечивает только линия 750 кВ.

Напомним, РФ не допускает экспертов МАГАТЭ, чтобы проверить информацию о присутствии оккупантов и военной техники на атомной станции.

Также мы писали, что видео о возможном размещении техники на ЗАЭС начали распространять в соцсетях.

война
Украина
обстрелы
ЗАЭС
МАГАТЭ
ядерная опасность
Россия

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