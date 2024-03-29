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РФ не допускає експертів МАГАТЕ до перевірки інформації про російську техніку на ЗАЕС

29 березня 2024 20:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
РФ не допускає експертів МАГАТЕ до перевірки інформації про російську техніку на ЗАЕС
Окупант біля ЗАЕС. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій АЕС, не можуть перевірити інформацію про присутність російських військових та техніки в одному з турбінних залів атомної станції. Також команда агенції повідомила, що протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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Росіяни не забезпечили своєчасний та належний доступ для експертів МАГАТЕ до всіх зон, важливих для оцінки ядерної безпеки та безпеки взагалі. Зокрема, експерти не мають доступу до деяких частин турбінних залів, ізолювальних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та інших ключових об'єктів.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення в соціальних мережах і зображення, пов’язані з присутністю військ і техніки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Про наявність таких автомобілів у турбінних залах ЗАЕС гендиректор повідомляв у попередніх звітах", — йдеться у звіті агенції.

Пресслужба МАГАТЕ зазначає, що на ЗАЕС спостерігаються вибухи та постріли зі стрілецької зброї на різних відстанях від станції. Незважаючи на це, експерти МАГАТЕ продовжують виконувати свої обов'язки і проводити регулярні обходи майданчика.

Попри зазначені складнощі, команда МАГАТЕ не помітила проблем, пов'язаних з ядерною безпекою під час огляду минулого тижня. Проте деякі ремонтні роботи на системі безпеки енергоблока №1 ще не розпочалися після їхнього перенесення минулого тижня.

Також на ЗАЕС розпочали осушення одного зі спринклерних басейнів з метою його очищення, що є плановою процедурою. Після цього заплановане очищення іншого спринклерного басейну.

Нагадаємо, що в інтернеті активно поширюється відео, яке, ймовірно, зняте на окупованій Запорізькій АЕС. На ньому видно, як на території ЗАЕС розташована російська військова техніка.

Також ми писали про те, що енергетики протягом кількох годин відновили лінію живлення "Дніпровська" Запорізької атомної електростанції. Вона була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Російської Федерації.

Енергодар
ЗАЕС
окупанти
МАГАТЕ
Росія

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