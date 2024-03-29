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РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к проверке информации о российской технике на ЗАЭС

29 марта 2024 20:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к проверке информации о российской технике на ЗАЭС
Оккупант возле ЗАЭС. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Эксперты МАГАТЭ , работающие на Запорожской АЭС, не могут проверить информацию о присутствии российских военных и техники в одном из турбинных залов атомной станции. Также команда агентства сообщила, что в течение последней недели продолжали каждый день слышать взрывы на разных расстояниях от станции.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Россияне не обеспечили своевременный и надлежащий доступ для экспертов МАГАТЭ во все зоны, важные для оценки ядерной безопасности и безопасности вообще. В частности, эксперты не имеют доступа к некоторым частям турбинных залов, изолирующим воротам водоема-охладителя ЗАЭС и другим ключевым объектам.

"МАГАТЭ известно о сообщениях в социальных сетях и изображениях, связанных с присутствием войск и техники в одном из турбинных залов ЗАЭС. О наличии таких автомобилей в турбинных залах ЗАЭС гендиректор сообщал в предыдущих отчетах", — говорится в отчете агентства.

Прессслужба МАГАТЭ отмечает, что на ЗАЭС наблюдаются взрывы и выстрелы из стрелкового оружия на разных расстояниях от станции. Несмотря на это, эксперты МАГАТЭ продолжают выполнять свои обязанности и проводить регулярные обходы площадки.

Несмотря на эти сложности, команда МАГАТЭ не заметила проблем, связанных с ядерной безопасностью во время осмотра на прошлой неделе. Однако некоторые ремонтные работы в системе безопасности энергоблока №1 еще не начались после их переноса на прошлой неделе.

Также на ЗАЭС приступили к осушению одного из спринклерных бассейнов с целью его очистки, что является плановой процедурой. После этого запланирована очистка другого спринклерного бассейна.

Напомним, что в интернете активно распространяется видео, вероятно, снятое на оккупированной Запорожской АЭС. На нем видно, как на территории ЗАЭС находится российская военная техника.

Также мы писали о том, что энергетики в течение нескольких часов восстановили линию питания "Днепровская" Запорожской атомной электростанции. Она была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Российской Федерации.

Энергодар
ЗАЭС
оккупанты
МАГАТЭ
Россия

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