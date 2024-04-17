У ліцеї Ладижина планують побудувати протирадіаційне укриття за 77 млн грн

Укриття в школі. Ілюстративне фото: Телеграф

Міська рада Ладижина Вінницької області у середу, 10 квітня, провела тендер на 77 млн гривень на будівництво укриття в одному з ліцеїв. Так, бомбосховище на 600 осіб має з'явитися за півтора року.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Укриття в Ладижині за 77 млн гривень

Так, за результатами тендеру відділ освіти Ладижинської міської ради уклав угоду з ТОВ "Центр-Монтаж-Енерго" на будівництво шкільного укриття вартістю 77,46 млн гривень.

Згідно з документом, протирадіаційне укриття на 600 осіб для ліцею №4 по вул. Будівельників, 63 збудують до вересня 2025 року.

Там плануються приміщення для учнів і персоналу, складські, інженерні та технічні приміщення.

Як пишуть Наші Гроші, проєкт замовили без торгів в ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" за 1,45 млн грн.

Він включає спортивний майданчик — футбольне поле на 4 536 квадратних метрів та бігову доріжку на 575 квадратних метрів.

У підсумковій відомості 749 тис. гривень припадає на зелену гумову плитку PuzzleGym, що коштує по 4534 гривень за квадратний метр.

Але виробник підтвердив журналістам, що вона коштує 290 гривень за штуку, а це 1160 гривень за квадратний метр, що вчетверо дешевше.

У кошторисі вказано обсяг 165 квадратних метрів — це близько 660 штук. А виробник пропонує гуртову ціну під час замовлення від 400 штук — по 276 грн за штуку, тобто 1102 гривень за квадратний метр.

Ціна на плитку. Фото: Наші Гроші

А бетон для будівництва укриття порахували по 4416 гривень за кубічний метр без урахування доставки, яку оплачують окремо.

Натомість ладижинський виробник "Український продукт" зазначив, що ціна бетону становить 3160 гривень за кубічний метр, що на 28% дешевше.

А столичне підприємство "Дікергофф Україна" пропонує бетон по 3111-3612 гривень за кубічний метр.

Ціну на готовий важкий кладковий цементний розчин у тендері написали 3612 гривень за кубічний метр. Тоді як "Український продукт" пропонує його по 2900 гривень за кубічний метр, що на 20% дешевше.

Гарячекатана арматурна сталь діаметром 12 мм і 16 мм коштує 38760 і 41496 гривень за тону. Водночас "Булат Метал" продає таку арматуру по 33 889 і 34 430 гривень за тону відповідно, що в середньому дешевше на 15%.

Таким чином, переплата лише на цих позиціях може сягати 2,6 млн грн. Компанія "Центр-Монтаж-Енерго" отримала тендер без конкуренції, оскільки на торги більше ніхто не прийшов.

Для участі треба було надати аналогічний договір на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт протирадіаційного укриття учбового закладу, який був укладений із замовником у розумінні закону "Про публічні закупівлі" протягом останніх двох років і виконаний принаймні на 90%.

Скриншот тендеру

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн.

Також ми писали, що в селі Велика Михайлівка на Одещині на території ліцею відремонтують протирадіаційне укриття та витратять понад 18 млн гривень.