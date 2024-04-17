В лицее Ладыжина планируют построить противорадиационное укрытие за 77 млн грн

Укрытие в школе. Иллюстративное фото: Телеграф

Городской совет Ладыжина Винницкой области в среду, 10 апреля, провел тендер на 77 млн гривен на строительство укрытия в одном из лицеев. Так, бомбоубежище на 600 человек должно появиться через полтора года.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Читайте также:

Укрытие в Ладыжине за 77 млн гривен

Так, по результатам тендера, отдел образования Ладыжинского городского совета заключил соглашение с ООО "Центр-Монтаж-Энерго" на строительство школьного укрытия стоимостью 77,46 млн гривен.

Согласно документу, противорадиационное укрытие на 600 человек для лицея №4 по ул. Строителей, 63 построят к сентябрю 2025 года.

Там планируется помещение для учеников и персонала, складские, инженерные и технические помещения.

Как пишут Наші Гроші, проект заказали без торгов в ООО "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" за 1,45 млн грн.

Он включает спортивную площадку — футбольное поле на 4 536 квадратных метров и беговую дорожку на 575 квадратных метров.

В итоговой ведомости 749 тыс. гривен приходится на зеленую резиновую плитку PuzzleGym, которая стоит по 4534 гривен за квадратный метр.

Но производитель подтвердил журналистам, что она стоит 290 гривен за штуку, а это 1160 гривен за квадратный метр, что в четыре раза дешевле.

В смете указан объем 165 квадратных метров — это около 660 штук. А производитель предлагает оптовую цену при заказе от 400 штук — по 276 грн за штуку, то есть 1102 гривен за квадратный метр.

Цена на плитку. Фото: Наші Гроші

А бетон для строительства укрытия посчитали по 4416 гривен за кубический метр без учета отдельно оплачиваемой доставки.

В то же время ладыжинский производитель "Украинский продукт" отметил, что цена бетона составляет 3160 гривен за кубический метр, что на 28% дешевле.

А столичное предприятие "Дикергофф Украина" предлагает бетон по 3111-3612 гривен за кубический метр.

Цену на готовый тяжелый цементный кладочный раствор в тендере написали 3612 гривен за кубический метр. В то время как "Украинский продукт" предлагает его по 2900 гривен за кубический метр, что на 20% дешевле.

Горячая арматурная сталь диаметром 12 мм и 16 мм стоит 38760 и 41496 гривен за тонну. В то же время "Булат Металл" продает такую арматуру по 33889 и 34430 гривен за тонну соответственно, что в среднем дешевле на 15%.

Таким образом, переплата только на этих позициях может достигать 2,6 млн грн. Компания "Центр-Монтаж-Энерго" получила тендер без конкуренции, поскольку на торги больше никто не пришел.

Для участия нужно было предоставить аналогичный договор на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт противорадиационного укрытия учебного заведения, заключенного с заказчиком в понимании закона "О публичных закупках" в течение последних двух лет и выполненного по крайней мере на 90%.

Скриншот тендера

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.

Также мы писали, что в селе Большая Михайловка в Одесской области на территории лицея отремонтируют противорадиационное укрытие и потратят более 18 млн гривен.