Атака дронів на Росію вночі 28 липня — загорілась сильна пожежа

У Курській області РФ масштабна пожежа — повідомляють про атаку дронів
На російську Курську область в ніч проти неділі, 28 липня, відбулась атака дронів. Внаслідок обстрілу розгорілась сильна пожежа.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Наслідки атаки БпЛА на Росію вночі 28 липня
За даними пабліків, після сильних вибухів у Курській області зайнялась пожежа. Попередньо, палає будинок. Очевидці скаржаться на атаку безпілотників.
Наразі коментарів від місцевої влади немає.
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Оновлено 02:30. За даними російського Telegram-каналу BAZA, після атаки дронів на Курську область зайнялась нафтобаза.
"За попередніми даними, о першій ночі нафтобазу в (посілку. — Ред.) Польовій атакували БпЛА. У результаті зайнялися три резервуари. Також відомо про влучання безпілотника по двоквартирному будинку", — зазначив паблік.
Наразі на місці події перебувають вогнеборці, наразі без постраждалих.
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Нагадаємо, що атака дронів на Росію відбулась і в ніч проти 27 липня. Зокрема, сильні вибухи лунали в Курській і Брянській областях, там заявили про збиття близько 20 дронів.
Також нещодавно ВМС України спільно з іншими частинами Сил оборони завдали значних ушкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ", розташованому в Краснодарському краї Росії. Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автомобілів і контейнерів з військовою метою.
Додамо, що в ГУР заявили про атаку на три військових аеродроми та один з нафтопереробних заводів на території Росії, що сталося в ніч проти 26 липня. Об'єкти розташовані в Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.
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