Атака дронів на Росію вночі 28 липня — загорілась сильна пожежа

Пожежа в Курській області РФ. Фото: скриншот

На російську Курську область в ніч проти неділі, 28 липня, відбулась атака дронів. Внаслідок обстрілу розгорілась сильна пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА на Росію вночі 28 липня

За даними пабліків, після сильних вибухів у Курській області зайнялась пожежа. Попередньо, палає будинок. Очевидці скаржаться на атаку безпілотників.

Наразі коментарів від місцевої влади немає.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

Пожежа в Курській області. Фото: росЗМІ

Оновлено 02:30. За даними російського Telegram-каналу BAZA, після атаки дронів на Курську область зайнялась нафтобаза.

"За попередніми даними, о першій ночі нафтобазу в (посілку. — Ред.) Польовій атакували БпЛА. У результаті зайнялися три резервуари. Також відомо про влучання безпілотника по двоквартирному будинку", — зазначив паблік.

Наразі на місці події перебувають вогнеборці, наразі без постраждалих.

Більше про вибухи в Росії

Нагадаємо, що атака дронів на Росію відбулась і в ніч проти 27 липня. Зокрема, сильні вибухи лунали в Курській і Брянській областях, там заявили про збиття близько 20 дронів.

Також нещодавно ВМС України спільно з іншими частинами Сил оборони завдали значних ушкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ", розташованому в Краснодарському краї Росії. Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автомобілів і контейнерів з військовою метою.

Додамо, що в ГУР заявили про атаку на три військових аеродроми та один з нафтопереробних заводів на території Росії, що сталося в ніч проти 26 липня. Об'єкти розташовані в Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.