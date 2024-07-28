Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Курській області РФ масштабна пожежа — повідомляють про атаку дронів arrow

У Курській області РФ масштабна пожежа — повідомляють про атаку дронів

28 липня 2024 02:14
оновлено: 02:38
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака дронів на Росію вночі 28 липня — загорілась сильна пожежа
Пожежа в Курській області РФ. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

На російську Курську область в ніч проти неділі, 28 липня, відбулась атака дронів. Внаслідок обстрілу розгорілась сильна пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА на Росію вночі 28 липня 

За даними пабліків, після сильних вибухів у Курській області зайнялась пожежа. Попередньо, палає будинок. Очевидці скаржаться на атаку безпілотників.

Наразі коментарів від місцевої влади немає.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

 

Наслідки атаки на Курську область в Росії вночі 28 липня
Пожежа в Курській області. Фото: росЗМІ

Оновлено 02:30. За даними російського Telegram-каналу BAZA, після атаки дронів на Курську область зайнялась нафтобаза.

"За попередніми даними, о першій ночі нафтобазу в (посілку. — Ред.) Польовій атакували БпЛА. У результаті зайнялися три резервуари. Також відомо про влучання безпілотника по двоквартирному будинку", — зазначив паблік.

Наразі на місці події перебувають вогнеборці, наразі без постраждалих.

Більше про вибухи в Росії

Нагадаємо, що атака дронів на Росію відбулась і в ніч проти 27 липня. Зокрема, сильні вибухи лунали в Курській і Брянській областях, там заявили про збиття близько 20 дронів.

Також нещодавно ВМС України спільно з іншими частинами Сил оборони завдали значних ушкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ", розташованому в Краснодарському краї Росії. Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автомобілів і контейнерів з військовою метою.

Додамо, що в ГУР заявили про атаку на три військових аеродроми та один з нафтопереробних заводів на території Росії, що сталося в ніч проти 26 липня. Об'єкти розташовані в Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.

вибух безпілотники дрони Росія атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом