Атака дронов на Россию ночью 28 июля — загорелся сильный пожар

Пожар в Курской области. Фото: скриншот

На российскую Курскую область в ночь на воскресенье, 28 июля, произошла атака дронов. В результате обстрела разгорелся сильный пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По данным пабликов, после сильных взрывов в Курской области загорелся пожар. Предварительно, пылает дом. Очевидцы жалуются на атаку беспилотников.

Пока комментариев от местных властей нет.

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Пожар в Курской области Фото: росСМИ

Обновлено 02:30. По данным российского Telegram-канала BAZA, после атаки дронов на Курскую область загорелась нефтебаза.

"По предварительным данным, в час ночи нефтебазу в (поселке. — Ред.) Полевой атаковали БпЛА. В результате загорелись три резервуара. Также известно о попадании беспилотника в двухквартирный дом", — отметил паблик.

Сейчас на месте происшествия находятся пожарные, пока что без пострадавших.

Больше о взрывах в России

Напомним, что атака дронов на Россию произошла и в ночь на 27 июля. В частности, сильные взрывы раздавались в Курской и Брянской областях, там заявили о сбитии около 20 дронов.

Также недавно ВМС Украины совместно с другими частями Сил обороны нанесли значительные повреждения вражескому парому "Славянин" в порту "Кавказ", расположенном в Краснодарском крае России. Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автомобилей и контейнеров в военных целях.

Добавим, что в ГУР заявили об атаке на три военных аэродрома и один из нефтеперерабатывающих заводов на территории России, что произошло в ночь на 26 июля. Объекты расположены в Саратовской, Рязанской и Мурманской областях.