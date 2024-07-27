Вибухи в Росії вночі 27 липня — подробиці дронової атаки від влади

Потужний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії влада кількох областей скаржиться на атаку ударних дронів в ніч проти суботи, 27 липня. Йдеться про вибухи в Курській і Брянській областях, водночас у Воронезькій попередили про загрозу обстрілу.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Вибухи в Росії 27 липня

За словами місцевих губернаторів, на Курську і Брянську області відбулась атака безпілотників, традиційно все збила російська ППО — ні пошкоджень, ні постраждалих. Зокрема, в першій нібито збили шість БпЛА, у другій — 12.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу губернатора Курської області Олексія Смирнова

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу губернатора Брянської області Олександра Богомаза

Натомість у Воронезькій області попередили про загрозу атаки дронами та закликали не підходити до вікон.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу губернатора Воронезької області Олександра Гусєва

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Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 26 липня лунали вибухи — нібито працювала ППО. Однак після звуків зайнялась пожежа на аеродромі "Саки".

Також нещодавно трапилась детонація газоповітряної суміші на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Додамо, що також лунали вибухи й у Курській області Росії. Там місцева жителька в телефонній розмові скаржилась на підриви заправних станцій дронами.