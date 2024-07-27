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Массовая атака 18 дронов на Россию — мощные взрывы всколыхнули ряд областей

27 июля 2024 02:59
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в России ночью 27 июля — подробности дроновой атаки от властей
Мощный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В России власти нескольких областей жалуются на атаку ударных дронов в ночь на субботу, 27 июля. Речь идет о взрывах в Курской и Брянской областях, в то же время в Воронежской предупредили об угрозе обстрела.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрывы в России 27 июля

По словам местных губернаторов, в Курской и Брянской областях произошла атака беспилотников, традиционно все сбила российская ПВО — ни повреждений, ни пострадавших. В частности, в первой области якобы сбили шесть БпЛА, во второй — 12.

Ночная атака БпЛА на Россию 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала губернатора Курской области Алексея Смирнова
Последствия атаки дронов на Россию ночью 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала губернатора Брянской области Александра Богомаза

В Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронами и призвали не подходить к окнам.

Подробности дроновой атаки на Россию в ночь на 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

Больше о взрывах у российских оккупантов

Напомним, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля раздавались взрывы — якобы работала ПВО. Однако после звуков загорелся пожар на аэродроме "Саки".

Также недавно произошла детонация газовоздушной смеси на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе России. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

Добавим, что также раздавались взрывы и в Курской области России. Там местная жительница в телефонном разговоре жаловалась на взрывы заправочных станций дронами.

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