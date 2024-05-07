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У Кропивницькому насмерть розбилася жінка після падіння з оглядового колеса

7 травня 2024 22:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Кропивницькому насмерть розбилася жінка після падіння з оглядового колеса
Поліція працює на місці події. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В дендропарку Кропивницького загинула 56-річна жінка, впавши з колеса огляду. Як повідомляє поліція, повідомлення про подію надійшло о 16:00. 

Про це повідомило видання Суспільне у вівторок, 7 травня.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки при виконанні небезпечних робіт, що може призвести до обмеження волі на строк до п’яти років або до восьми років позбавлення волі, а також до заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коли Суспільне звернулося за коментарем до адміністрації дендропарку, представник відмовився надавати інформацію до отримання офіційних даних від поліції. Очевидець події розповіла, що спочатку вони з подругою почули гучний звук і подумали, що це вибух.

"Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки подругу пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори, і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі. Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і "швидка" допомога", — додала дівчина.

Пізніше інший представник адміністрації прокоментував Суспільному, що жінка залишила передсмертну записку, в якій вона просила не звинувачувати нікого у своїй смерті, окрім Путіна та росіян, і вказала контактні дані своїх родичів. Відомо, що вона втратила близьку людину внаслідок війни з Росією. У жінки залишився 15-річний син.

Предсмертна записка. Фото: адміністрація кропивницького дендропарку
Передсмертна записка. Фото: адміністрація кропивницького дендропарку

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік загинув на цвинтарі, ймовірно підірвавшись на боєприпасі.

Раніше на Київщині поблизу села Олива сталася смертельна ДТП. За даними ДСНС, мікроавтобус, у салоні якого перебували дев'ять людей, провалився у провалля.

смерть
Україна
жінки
Кіровоградська область
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