В Кропивницком насмерть разбилась женщина после падения со смотрового колеса
В дендропарке Кропивницкого погибла 56-летняя женщина, упав с колеса осмотра. Как сообщает полиция, сообщение о происшествии поступило в 16:00.
Об этом сообщило издание Суспільне во вторник, 7 мая.
Женщина упала со смотрового колеса
Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности при выполнении опасных работ, что может привести к ограничению свободы сроком до пяти лет или к восьми годам лишения свободы, а также к запрету занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Когда Суспільне обратилось за комментарием к администрации дендропарка, представитель отказался предоставлять информацию до получения официальных данных от полиции. Очевидец происшедшего рассказала, что сначала они с подругой услышали громкий звук и подумали, что это взрыв.
"Мы пришли прокатиться на аттракционе "Клоун". Как только пристегнули подругу, а меня еще не успели, услышали очень громкий звук. Сначала подумали, что это взрыв. Начали кричать администраторы, и тогда мы уже увидели, как впоследствии выяснилось, мертвую женщину, которая даже не шевельнулась. Начали сбегаться люди, насколько я поняла, ее родственники. Затем аттракцион закрыли, всем посетителям сказали не приближаться, приехала полиция и "скорая" помощь", — добавила девушка.
Позже другой представитель администрации прокомментировал Суспиіьному, что женщина оставила предсмертную записку, в которой она просила не винить никого в своей смерти, кроме Путина и россиян, и указала контактные данные своих родственников. Известно, что она потеряла близкого человека в результате войны с Россией. У женщины остался 15-летний сын.
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