В Кропивницком насмерть разбилась женщина после падения со смотрового колеса

Полиция работает на месте происшествия. Фото: скриншот

В дендропарке Кропивницкого погибла 56-летняя женщина, упав с колеса осмотра. Как сообщает полиция, сообщение о происшествии поступило в 16:00.

Об этом сообщило издание Суспільне во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Женщина упала со смотрового колеса

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности при выполнении опасных работ, что может привести к ограничению свободы сроком до пяти лет или к восьми годам лишения свободы, а также к запрету занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Когда Суспільне обратилось за комментарием к администрации дендропарка, представитель отказался предоставлять информацию до получения официальных данных от полиции. Очевидец происшедшего рассказала, что сначала они с подругой услышали громкий звук и подумали, что это взрыв.

"Мы пришли прокатиться на аттракционе "Клоун". Как только пристегнули подругу, а меня еще не успели, услышали очень громкий звук. Сначала подумали, что это взрыв. Начали кричать администраторы, и тогда мы уже увидели, как впоследствии выяснилось, мертвую женщину, которая даже не шевельнулась. Начали сбегаться люди, насколько я поняла, ее родственники. Затем аттракцион закрыли, всем посетителям сказали не приближаться, приехала полиция и "скорая" помощь", — добавила девушка.

Позже другой представитель администрации прокомментировал Суспиіьному, что женщина оставила предсмертную записку, в которой она просила не винить никого в своей смерти, кроме Путина и россиян, и указала контактные данные своих родственников. Известно, что она потеряла близкого человека в результате войны с Россией. У женщины остался 15-летний сын.

Предсмертная записка. Фото: администрация крапивнического дендропарка

Напомним, в Полтавской области мужчина погиб на кладбище, вероятно взорвавшись на боеприпасе.

Ранее в Киевской области вблизи села Олива произошло смертельное ДТП. По данным ГСЧС, микроавтобус, в салоне которого находились девять человек, провалился в пропасть.