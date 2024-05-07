Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Кропивницком насмерть разбилась женщина после падения со смотрового колеса arrow

В Кропивницком насмерть разбилась женщина после падения со смотрового колеса

7 мая 2024 22:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Кропивницком насмерть разбилась женщина после падения со смотрового колеса
Полиция работает на месте происшествия. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В дендропарке Кропивницкого погибла 56-летняя женщина, упав с колеса осмотра. Как сообщает полиция, сообщение о происшествии поступило в 16:00.

Об этом сообщило издание Суспільне во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Женщина упала со смотрового колеса

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности при выполнении опасных работ, что может привести к ограничению свободы сроком до пяти лет или к восьми годам лишения свободы, а также к запрету занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Когда Суспільне обратилось за комментарием к администрации дендропарка, представитель отказался предоставлять информацию до получения официальных данных от полиции. Очевидец происшедшего рассказала, что сначала они с подругой услышали громкий звук и подумали, что это взрыв.

"Мы пришли прокатиться на аттракционе "Клоун". Как только пристегнули подругу, а меня еще не успели, услышали очень громкий звук. Сначала подумали, что это взрыв. Начали кричать администраторы, и тогда мы уже увидели, как впоследствии выяснилось, мертвую женщину, которая даже не шевельнулась. Начали сбегаться люди, насколько я поняла, ее родственники. Затем аттракцион закрыли, всем посетителям сказали не приближаться, приехала полиция и "скорая" помощь", — добавила девушка.

Позже другой представитель администрации прокомментировал Суспиіьному, что женщина оставила предсмертную записку, в которой она просила не винить никого в своей смерти, кроме Путина и россиян, и указала контактные данные своих родственников. Известно, что она потеряла близкого человека в результате войны с Россией. У женщины остался 15-летний сын.

Предсмертная записка. Фото: администрация крапивнического дендропарка
Предсмертная записка. Фото: администрация крапивнического дендропарка

Напомним, в Полтавской области мужчина погиб на кладбище, вероятно взорвавшись на боеприпасе.

Ранее в Киевской области вблизи села Олива произошло смертельное ДТП. По данным ГСЧС, микроавтобус, в салоне которого находились девять человек, провалился в пропасть.

смерть
Украина
женщины
Кировоградская область
самоубийство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом