У Полтавській області чоловік загинув на цвинтарі, ймовірно, підірвавшись на боєприпасі

Правоохоронці на цвинтарі, де загинув чоловік. Фото: pl.npu.gov.ua

У Миргородському районі Полтавської області на цвинтарі загинув 59-річний чоловік. Ймовірно, він підірвався на боєприпасі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області у середу, 1 травня.

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"До відділення №3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції 30 квітня близько 16:00 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що в селищі Велика Багачка Миргородського району виявлено тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Поліція розпочала розслідування", — йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події на центральному кладовищі в селищі виявили тіло 59-річного місцевого мешканця. За попередньою інформацією, смертельні ушкодження чоловік отримав, ймовірно, підірвавшись на боєприпасі. Правоохоронці вилучили речові докази та скерували на експертне дослідження.

Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області чоловік не звернув увагу на попередження про мінну небезпеку та вирішив прогулятися біля узбережжя лиману. Не помітивши міну, він підірвався на ній.

Також у місті Куп'янськ Харківської області стався трагічний випадок — на особистому городі на міні підірвався чоловік. Поліція встановлює обставини цієї події, яка призвела до загибелі чоловіка.