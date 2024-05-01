В Полтавской области мужчина погиб на кладбище, вероятно, подорвавшись на боеприпасе

Правоохранители на кладбище, где погиб мужчина. Фото: pl.npu.gov.ua

В Миргородском районе Полтавской области на кладбище погиб 59-летний мужчина. Вероятно, он подорвался на боеприпасе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в среду, 1 мая.

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Смерть мужчины на кладбище

"В отделение №3 (поселок Великая Багачка) Миргородского райотдела полиции 30 апреля около 16:00 поступило сообщение от местного жителя, что в поселке Великая Багачка Миргородского района обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни. Полиция начала расследование", — говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия на центральном кладбище в поселке обнаружили тело 59-летнего местного жителя. По предварительной информации, смертельные повреждения мужчина получил, вероятно, подорвавшись на боеприпасе. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются следователями.

Напомним, раньше в Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, он подорвался на ней.

Также в городе Купянск Харьковской области произошел трагический случай — на личном огороде на мине подорвался мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, повлекшее гибель мужчины.