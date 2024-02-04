У Кривому Розі відновили енергоживлення критичних об’єктів та побутових споживачів

Енергетики ремонтують лінію електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Кривому Розі та його районі після російських обстрілів відновлено енергоживлення критичної інфраструктури та приватних споживачів в неділю, 4 лютого. Наразі триває тестування роботи вцілілого обладнання.

Про це повідомляє Укренерго.

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Зазначається, що внаслідок атаки російських БпЛА в суботу, 3 лютого в Кривому Розі були екстрені відключення та знеструмлення абонентів. Енергетикам вдалося відновити електропостачання до об'єктів критичної інфраструктури Криворіжжя та побутових споживачів.

Наразі тривають роботи з відновлення інфраструктури на постраждалих енергооб’єктів. Енергетики тестують роботу вцілілого обладнання та замінюють зруйноване аварійним запасом. Як вказують в Укренерго, запас був сформований у 2023 році.

"Працюємо цілодобово для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російської збройної агресії", — додали в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський, в неділю, 4 лютого, відвідав Кривий Ріг та провів нараду щодо відновлення електро- та водопостачання в Дніпропетровській області після ворожих обстрілів. Глава держави поширив відео будівництва нового водогону в регіоні.